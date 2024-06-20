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野村證券：矽光子需求大爆發 五台廠受惠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
野村證券在最新出具的「光通訊中的矽光子技術」產業報告中指出，隨大型語言模型（LLM）訓練對高階光收發模組的強勁需求，加上過往矽光子產品的低良率、高功耗問題已解決，將激勵需求大爆發。路透
野村證券在最新出具的「光通訊中的矽光子技術」產業報告中指出，隨大型語言模型（LLM）訓練對高階光收發模組的強勁需求，加上過往矽光子產品的低良率、高功耗問題已解決，將激勵需求大爆發。路透

野村證券在最新出具的「光通訊中的矽光子技術」產業報告中指出，隨大型語言模型（LLM）訓練對高階光收發模組的強勁需求，加上過往矽光子產品的低良率、高功耗問題已解決，將激勵需求大爆發。

在矽光子產業全球供應鏈中，台廠主要集中在上游，包括SOI基板廠IET-KY（4971）、磊晶的聯亞（3081）及全新（2455），以及負責晶圓代工的台積電（2330）及聯電（2303）等，全都是可以注意的標的。

野村指出，相較於傳統的三五族材料光收發器，矽光子技術更具有「雙高一低」的優勢，也就是高速、高密度整合、低成本。矽光子技術成為光通訊領域的一項技術選擇，市場占有率預估將由2022年的25%倍增至2026年的50%，整體供應鏈將蓬勃發展，相關廠商有望全面受惠。

野村表示，如果光收發器能大規模生產，則可以透過高效率的半導體製造廠來降低成本。受惠於LLM訓練對高端光收發器的強勁需求，矽光子在未來將愈來愈受歡迎。此外，由於供應鏈企業已解決前幾代產品的低良率、高功耗等問題，將進一步推動矽光子產品在人工智慧（AI）數據中心的應用。

報告指出，在AI訓練需求旺盛的推動下，AI數據中心對高速、低延遲、低成本及節能網路解決方案的要求愈來愈嚴格，矽光子價值鏈正在迅速發展。野村發現，從上游（即設計、SOI基板及磊晶）到下游（收發器及系統廠），愈來愈多的參與者進入這個市場。

AI 光通訊 晶圓代工

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