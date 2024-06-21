就市論勢／AI供應鏈、重電 前景佳

經濟日報／ 姜柏全（野村台灣高股息基金經理人）

盤勢分析

近期美股屢創新高帶動台股漲勢，主要受到科技股正面消息帶動，日前輝達宣布股票分拆後股價持續走高，博通財報優於預期也宣布股票分拆，蘋果年度大會宣布推出全新Apple Intelligence平台，將強大AI生成式模型引入iPhone、iPad和Mac晶片核心，由於蘋果在系統服務整合度高，市場對未來換機潮抱持樂觀期待。

今年以來全球主要經濟體表現優於預期，Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。降息次數雖較年初預估減少，亦反映美國經濟表現良好，正向基本面加上AI強勁需求成為支持大盤向上主要動力。

投資建議

短線股市整體評價面因股價上漲有偏貴情況，即使尚未到不合理水平，但的確處相對高檔，意味短期再上漲空間有限，且須留意獲利了結或非經濟面因素造成的短線震盪，因此建議不追高，回檔時布局長期趨勢明確族群如AI相關、重電等。

重電族群第1季漲勢凌厲，雖然第2季以來震盪整理，但全球缺電是普遍情況，加上AI數據中心需要的用電量大幅成長，未來二年重電族群成長前景持續看好。

AI 股票 蘋果

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