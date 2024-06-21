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美籌措愛國者飛彈優先軍援烏克蘭 白宮：不影響供貨台灣

CoWoS、PCB股 短多追價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股漲勢未歇，昨（20）日持續改寫歷史新高紀錄，題材股良性輪動，其中CoWoS、印刷電路板（PCB）兩大電子次族群強強滾，法人看好後市仍有上檔空間可期，可趁短線震盪時逢低分批布局。

美股因6月節休市一天，但那斯達克期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。電子盤持續走揚，加上外資持續認錯回補，帶動台股昨日開平後震盪盤高，收在當日最高點，日K棒拉出連七紅，中小型股回神，櫃買市場創波段高點。

盤面中小型題材股爭相表態，均華、鈦昇、弘塑、萬潤、辛耘、楠梓電、定穎投控、聯茂、華通、健鼎等，CoWoS、PCB族群相關個股吸引短多買盤積極追價，表現整齊，股價漲幅達9.9%至3.7%不等。

人工智慧（AI）伺服器需求持續熱絡，現有CoWoS先進封裝產能供不應求，台積電先前宣布計畫以年均複合成長率超過60%擴產，相關設備廠水漲船高，弘塑接單能見度達明年上半年，且打入HBM設備供應鏈，股價攻頂收1,365元，創掛牌後歷史新天價，萬潤、辛耘等同步強勢。

PCB族群方面，凱基投顧認為，在美中貿易戰與地緣政治下，「中國+1」供應鏈移轉東南亞趨勢成形，評估全球PCB廠至2028年在中國大陸地區生產比重將降至51%以下，台廠市占率有望提升2個百分點至38%穩居領先地位，帶動新一波成長及評價上揚。

楠梓電積極拉高AI應用占比，昨日股價點火攻頂收59.4元波段高點；聯茂受惠一般型伺服器出貨量回溫、層數與材料規格雙升趨勢、AI伺服器滲透率提升，今明年獲利持續成長；健鼎拜伺服器層數與材料雙升，以及汽車電子趨勢下，營運動能不虞匱乏。

PCB 伺服器

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