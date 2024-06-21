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美籌措愛國者飛彈優先軍援烏克蘭 白宮：不影響供貨台灣

台星科下半年訂單滿手

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

台星科（3265）晶圓代工大廠訂單持續挹注，傳出間接切入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英飛凌等供應鏈，且還加碼拿下英特爾部分委外的CP測設訂單。法人預期，輝達下半年GPU【GPU】圓形處理器（Graphics Processing Unit，GPU）又稱顯示核心、顯示卡、視覺處理器、顯示晶片或繪圖晶片，是一種在個人電腦、工作站、遊戲機以及平板電腦、智慧型手機等行動裝置上，執行繪圖運算工作的微處理器。投片量將持續放大，可望使台星科接單動能滿手。

AI需求火熱，使輝達、超微等HPC晶片大廠持續向台積電先進製程、先進封裝等產能擴大投片動能，輝達還將在下半年加入GB200新產能挹注，加上既有的H100訂單，使台積電接單在第3季呈現爆單情況。

業界傳出，由於AI、HPC需求相當強勁，使台星科成功擴大接獲晶圓代工大廠的委外CP測試訂單，因此讓台星科成為輝達、超微CP供應鏈之一，加上英飛凌訂單持續挹注，英特爾委外給晶圓代工大廠生產的晶圓，也成為台星科下半年CP訂單滿手的主要原因。

台星科5月合併營收【合併營收】合併營收係指兩個以上企業因股本投資實際結合，或者股本來自同一集團等實質結合經營模式，因此採取合併報表並計算集團合併營收，以評估同一集團的實質營收狀況。我國因為絕大多數上市櫃公司在中國大陸、海外皆設有子公司，因此每月會特別揭露合併營收。達3.51億元、月增2.4％、年增21.0％，寫下五個月以來新高。累計今年前五月合併營收16.95億元、年增18％，是歷史同期新高。

法人推估，台星科在AI、HPC大客戶訂單挹注下，今年第3季營運可望呈現雙位數成長，全年營收及毛利都有望表現優於去年，使獲利再度具備衝高的可能性。

台星科 晶圓代工 輝達

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