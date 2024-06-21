矽光子五傑 野村按讚

野村證券在最新出具的「光通訊中的矽光子技術」產業報告中指出，隨大型語言模型（LLM）訓練對高階光收發模組的強勁需求，加上過往矽光子產品的低良率、高功耗問題已解決，將激勵需求大爆發。

在矽光子產業全球供應鏈中，台廠主要集中在上游，包括SOI基板廠IET-KY、 磊晶【磊晶】磊晶（EPI）是指在矽晶圓上成長一層具高純度及平坦度氧化矽晶薄膜的過程，是電源管理IC、驅動IC、二極體等各種分離式元件及高性能積體電路生產的重要元件。目前磊晶市場供應主要分為三種，一是由矽晶圓廠直接提供磊晶服務；第二種是由專業磊晶廠提供代工服務；第三種是由晶圓代工廠自行建立產能。 的聯亞及全新，以及負責晶圓代工的台積電及聯電等，全都是可以注意標的。

野村指出，相較傳統的三五族材料光收發器，矽光子技術更具有「雙高一低」優勢，也就是高速、高密度整合、低成本。矽光子技術成為光通訊領域的一項選擇，市場占有率預估將由2022年的25%倍增至2026年的50%，整體供應鏈將蓬勃發展，相關廠商有望全面受惠。

野村表示，如果光收發器能大規模生產，可透過高效率的 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 製造廠降低成本。受惠於LLM訓練對高端光收發器的強勁需求，矽光子在未來將愈來愈受歡迎。此外，由於供應鏈已解決前幾代產品的低良率、高功耗等問題，將推動矽光子產品在人工智慧（AI）數據中心的應用。

報告指出，在AI訓練需求旺盛的推動下，AI數據中心對高速、低延遲、低成本及節能網路解決方案的要求愈來愈嚴格，矽光子價值鏈正在迅速發展。野村發現，從上游（即設計、SOI基板及磊晶）到下游（收發器及系統廠），愈來愈多參與者進入這個市場。

報告指出，輝達在今年的 台北國際電腦展【台北國際電腦展】台北國際電腦展覽展（Taipei International Information Technology Show\, Computex）是目前國際最主要的電腦展之一，展覽期間會吸引各國大廠參展，發表新產品或展示新技術，因此備受注意。 （COMPUTEX）推出輝達推論 微服務【微服務】微服務（Microservices）是一種雲端原生架構方法，以分離的小區塊各自負責單一任務，各區塊互不影響、彼此獨立，可透過超本文傳輸協定（HTTP）等通訊協定串連訊息，利用模組化的方式組合出複雜的大型應用程式。由於微服務架構各服務皆為獨立運作，較為容易開發、維護和部署。 （NIM），可運用在雲端、數據中心或工作站上。輝達還推出新的RTX技術，以支援AI助理及新款GeForce RTX AI筆電運作的數位人類。此外，輝達並推出RTX AI工具包。

野村指出，除了輝達，超微、蘋果及中國大陸企業也都宣布推出新產品或功能。投資人可關注近期舉辦的深圳國際人工智能展覽會、華為開發者大會、世界人工智能大會等。