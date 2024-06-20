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三大法人買超313.97億元 分析師：台股無轉弱訊號

中央社／ 台北20日電
今天台股指數以23406.1點作收，上漲196.56點，成交值新台幣5093.11億元，三大法人合計買超313.97億元；分析師指出，台股各族群良性輪動，目前沒出現轉弱訊號。示意圖。圖／聯合報系資料照片
今天台股指數以23406.1點作收，上漲196.56點，成交值新台幣5093.11億元，三大法人合計買超313.97億元；分析師指出，台股各族群良性輪動，目前沒出現轉弱訊號。示意圖。圖／聯合報系資料照片

今天台股指數以23406.1點作收，上漲196.56點，成交值新台幣5093.11億元，三大法人合計買超313.97億元；分析師指出，台股各族群良性輪動，目前沒出現轉弱訊號。

法人指出，台股收長紅K棒，再創歷史新高，大盤僅於早盤稍有震盪，中場過後隨即再創新高，近期只要成交金額控制在20日均量4900至5000億元附近，不要出現單日量能過大，或者連續數日量能萎縮，台股多頭格局或將延續。

觀察台股盤面結構，權值電子股漲勢稍有放緩，中小型電子股、非金電個別族群較具表現空間，盤面呈現良性輪動。

三大法人中，自營商買超93.41億元，投信賣超6.53億元，外資及陸資買超227.09億元。鴻海出現土洋對作，外資買超鴻海3萬3662張，投信賣超鴻海4374張，觀察外資買超前10名，鴻海3萬3662張居首，第2為大華優利高填息30（00918）2萬3743張，其餘依序為統一台灣高息動能（00939）、聯電、仁寶、元大金、英業達、國泰金、南亞科、力積電。

投信賣超第1名為仁寶1萬4131張，宏碁6836張居第2，其餘依序為榮運、瀚宇博、鴻海、佳世達、寶成、臻鼎-KY、長榮鋼、致伸。

萬寶投顧執行長王榮旭受訪時表示，台股今天呈現良性輪動，昨天台積電大漲帶動盤勢，今天休息，換鴻海領漲，其他還有廣達、聯發科等，帶動指數收高；他認為台股，目前沒出現轉弱訊號，如果台積電順利衝上千元，將推升台股進一步走高。

三大法人 台積電 台股指數 外資 鴻海

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