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台股行情發燒 券商前5月大賺416.3億元、年增逾6成

中央社／ 台北20日電
證交所今天發布統計，累計今年前5月全體證券商稅後淨利達新台幣416.3億元，較去年同期255.8億元大幅成長62.74%。證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片
證交所今天發布統計，累計今年前5月全體證券商稅後淨利達新台幣416.3億元，較去年同期255.8億元大幅成長62.74%。證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股頻創新高，指數持續滾量衝上23406.1點新高。證交所今天發布統計，累計今年前5月全體證券商稅後淨利達新台幣416.3億元，較去年同期255.8億元大幅成長62.74%。

其中，全體證券商5月稅後淨利83.25億元，較4月成長19.12%。

證交所表示，5月台股總成交值約10.136兆元，較4月增加13.81%，帶動證券商經紀手續費收入較4月成長。證券商5月承銷業務淨利較4月成長1.03億元，月增幅達19.22%。

不過，由於5月券商自營的借券與附賣回債券損失及衍生工具損失較多，使證券商自營業務5月淨利較4月衰退8600萬元，月減6.09%。

證券商今年前5月3大業務同步成長，其中，經紀手續費收入，因大盤總成交值增加而較去年同期成長；自營部分因出售證券利益較多，證券商前5月自營業務淨利較去年同期成長37.35億元或43.35%；前5月承銷業務淨利也較去年同期成長9.78億元或39.06%

台股 證交所 證券商

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