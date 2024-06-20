智慧眼鏡股來了！Oomii 簽署上市輔導合約拚年底送件

AI雷射光學科技公司Oomii 20日宣布IPO 計畫，正式與富邦證券簽訂上市輔導合約，預計在今年底前送件。Oomii 董事長陳台國表示，公司運用雷射視覺輔助科技導入 AR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。 視覺障礙智慧眼鏡，今年5月已經取得美國FDA認證與先前多國專利佈局完成，預計今年第4季可以推出。目前第一代產品主要訴求提供良好影像品質輔具供視覺障礙患者使用，預計2025年規劃提供更進階版本。

Oomii（HorusEye Tech）成立於2018年10月，公司大股東包括一品光學、秀育（6737）、創意電子（3443）總經理戴尚義等。公司提供全新雷射視覺輔助科技，導入先進雷射視網膜成像系統，率先鎖定數位雲端三大應用領域。

陳台國表示，視障智慧眼鏡以AI+AR科技，輔助視覺障礙患者更精準的辨識環境，增加周遭人事物預警及導航功能，進一步也能將視覺影像紀錄存放在雲端，加入語音辨識直接操作 物聯網【物聯網】物聯網（The Internet of Things；IoT）是指將所有物品透過網際網路連接起來，提供智慧化管理的概念。物聯網的發展，主要是借重於無線射頻識別系統（RFID）、全球定位系統、各類感應器、各類掃瞄器等等裝置的結合，經由網際網路的資訊通道，在物品的生產、流通、消費的各個過程中，都可以接收到物品的訊息，進行物品的管理與操作。 ，方便患者在生活及工作上提高運用及效率，徹底解決視覺障礙患者視力與真實景深的需求。也因Oomii雷射視網膜成像光學的雙眼成像專利，目前正與大型教學醫院合作，解決眼底黃斑部病變的AR 智慧眼鏡。

此外，3D AR手術導航系統以現行手術定位系統搭配Oomii頭戴式顯示以及手術顯微鏡精準疊像的API系統，亦於2023年5月取得美國醫療發明多項專利， 期望Oomii AR 3D手術導航系統，可以成為輔助醫師在骨科微創醫療手術過程中的最佳精準利器。

而針對目前各大藥廠積極突破針對加速及縮短新藥開發時程上投入大量的資金與心力，Oomii 也同步發展MolRx軟硬體系統，利用AR 3D影像加上觸覺回饋系統與特殊MD分子動力學模擬系統，縮短新藥開發的時間。

陳台國表示，未來將持續提供更多新創技術與科技產品運用，繼續在各領域上研發全新的應用。集團將在富邦證券協助下進入資本市場，延攬海內外優秀人才加入，爭取更多國際業務合作機會。