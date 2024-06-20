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光電子股就占6檔！外資買超227億元 今天買盤最愛這10檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股20日開低走高收最高，以23,406.1點收盤，上漲196.56點，三大法人合計買超313.97億元，僅投信賣超，外資則是買超227.09億元，統計外資買超前十大發現，電子股占了6檔，ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。及金融股則各有2檔，買超冠軍是收在近17年高點的鴻海（2317），單日買超33,662張。

台股早盤以23,196.69點開低後翻紅，權王台積電休息，但尾盤拉至平盤作收，推升大盤大漲的主力落在鴻海身上，股價開高走高收最高，最後一盤爆出10,873張買單，終場以217.5元收盤，上漲14.5元，漲幅7.14%，貢獻大盤指數約68點，市值則是衝破3兆元，達3兆152億元。

另外，廣達也是大漲表現，終場收在330元，上漲14元，漲幅4.43%，貢獻大盤指數約18點；台股大盤指數終場收在23,406.1點，上漲196.56點，漲幅0.85%，三大法人合計買超313.97億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超227.09億元，投信賣超6.53億元，自營商買超（合計）93.41億元，其中自營商（自行買賣）買超85.75億元，自營商（避險）買超7.66億元。

外資買超前十大依序是鴻海、大華優利高填息30、統一台灣高息動能、聯電、仁寶、元大金、英業達、國泰金、南亞科、力積電等；外資買超鴻海33,662張，連二買，股價收在217.5元，市值突破3兆元，創下2007年11月以來新高，不過，卻出現土洋對作，投信賣超鴻海4,374張，連二賣。

除了鴻海，外資買超聯電18,397張、買超仁寶15,807張、買超英業達12,988張，AI股仍是外資買超的主要標的；另外，廣達也獲外資買超10,159張，連六買，投信及自營商也是買超。

統計外資賣超前十大依序是華南金、群益台灣精選高息、長榮航、元大台灣價值高息、新光金、復華台灣科技優息、台積電、亞泥、中信金、華航等；賣超華南金23,214張最多，台積電收在981元平盤價位，外資賣超8,939張，但投信及自營商則是買超。

三大法人 台積電 台股 外資 鴻海

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