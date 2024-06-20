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塑化股回溫這檔衝上漲停板 南亞、台化齊漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股20日收在最高23,406.1點，其中塑化類股終於一甩頹勢，指數上漲逾1%，台達化（1309）亮燈漲停，收在16.7元，國喬（1312）漲幅逾2%，而台化（1326）、南亞（1303）也出現漲勢，雙雙上漲逾1%。

台股今日在鴻海（2317）、廣達（2382）等推動下續創歷史新高，先前表現持續疲弱的塑膠股也跟進上漲，台達化出量大漲，突破半年線，收在漲停價位16.7元。

台達化發言人黃俊豪先前在法說會上表示，全球因通膨及地緣政治緊張，經濟持續遭受衝擊，加上大陸持續擴建ABS/PS/EPS產能，產能外溢導致供需失衡，市場競爭激烈。

黃俊豪指出，台達化經營策略朝向開拓非大陸市場，目前開發印度、埃及與東南亞市場有成，但ABS第1季銷售量仍較去年同期減少。

不過，GPS、EPS稍現轉機，GPS因積極開發中南美、非洲與中東等市場，以彌補大陸地區低價市場的衰退，仍維持全產全銷，銷售量較去年第1季增加。而PS因有效開發非洲、中東市場，因此儘管歐美消費性電子產品低迷，包裝材料大幅減少，但銷售量仍較去年第1季增加。

台達化5月營收16.83億元，月增3.94%，年增34.88%，累計前5月營收70.93億元，年增16.48%。

南亞董事長吳嘉昭在股東會中指出，對今年營運充滿信心，電子材料已占南亞營收比重近一半，5、6月是電子業傳統淡季，但南亞在AI、5G等應用產品帶動下，大陸昆山廠的電子材料產線稼動率目前已達到85%，台灣也有七成以上，環氧樹脂、銅箔基板等稼動率更是達到滿載。

隨著下半年進入電子業旺季，加上1.5G到6G等通信技術的升級、電動車和自動駕駛的快速發展、AI相關領域的應用、以及半導體先進封裝材料的需求，對今年下半年成長充滿信心。

東南亞

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