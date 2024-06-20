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台股上漲196點 三大法人買超313億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

台股20日開低，尾盤在鴻海（2317）、廣達大漲帶動下，終場收在最高點23,406.1點，上漲196.56點，漲幅0.85%，成交量5,093.11億元，三大法人買超313.97億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超227.09億元，投信賣超6.53億元，自營商買超（合計）93.41億元，其中自營商（自行買賣）買超85.75億元，自營商（避險）買超7.66億元。

台積電今日休息，由鴻海率領鴻家軍往前衝，鴻海收在近17年新高，217.5元，大漲逾7%，也是今日成交量第一名的股票，友威科、訊芯-KY、建漢皆攻上漲停板；廣達再創新高，收在330元，漲幅超過4%。表現強悍的族群有PCB、散熱、矽光子CPO，傳產股中台達化漲停，重電股士電強漲逾5%。

三大法人 台股 自營商 鴻海

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