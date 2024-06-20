廣達連日狂漲！衝上330元改寫24年新高 成交量破7萬張

台股20日早盤開低後翻紅，持續震盪上攻，最終收漲196.56點，終場收在23,406.10點，刷新台股歷史最高收盤紀錄，漲幅達0.85％，成交量達到5093.11億元。而受惠AI題材助攻，代工大廠廣達（2382）早盤以319元開出，終場飆升至330元作收、上漲14元、漲幅達4.43%，改寫24年來新高。

事實上，自從輝達執行長黃仁勳去年5月來台帶起一陣陣強勁的AI旋風以來，廣達的聲勢就不斷激增，而輝達今年3月所發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，對此，廣達董事長林百里上周也在股東會上直言，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

廣達已公布5月合併營收1012.99億元，月增4.1%、年增31.5%，呈年月雙增態勢，而近日受到滿滿紅利加持的廣達，單月營收也重回千億大關，並重新恢復成長態勢。合併累積前5個月營收達4575.76億元，並且年大增8.7%，繳出全年次高態勢。而廣達今日單日成交量也達7.24萬張，成功攻入成交排行榜前5名。