鴻海成台股創高主心骨 收217.5元、市值突破3兆

台股20日開低走高，收在23,406.1點，再度創下歷史新高，權王台積電休息，但尾盤拉至平盤作收，鴻海（2317）成為領軍大盤指數衝高的主心骨，股價開高走高收最高，最後一盤爆出10,873張買單，以217.5元收盤，上漲14.5元，漲幅7.14%，貢獻大盤指數約68點，市值則是衝破3兆元，達3兆152億元。

鴻海早盤以205元開出，上漲2元，股價一度回到203.5元，逼近平盤價位，之後攻勢再起，股價往上拉升，最後一盤更是爆出10,873張買單，推升股價收在最高的217.5元，創下2007年11月以來的新高，統計今年來股價翻倍，漲幅達108.13%，單日市值大增2,010億元，市值突破3兆元關卡。

鴻海5月營收5,502億元，月增7.68%，年增 22.06%，為歷年同期新高，累計今年前五月營收2.38兆元，年增 1.73%，為歷年同期次高；鴻海今年第1季AI伺服器占整體伺服器業績比重近四成，今年AI伺服器營收成長估計超過40%的目標不變。

鴻海預估2025年AI伺服器營收將超過1兆元，明年整體營收有機會突破7兆元，再創新高。

鴻海攻AI再傳捷報，繼取得大份額輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器代工訂單後，獨家獲得GB200關鍵元件NVLink 交換器（switch）大單，訂單量是伺服器機櫃量上看七倍，將拉升鴻海毛利率及獲利表現；鴻海向來不評論訂單與客戶動態。

鴻海大漲飆上近17年新高，鴻家軍也跟進大漲，建漢（3062）、位速（3508）、友威科（3580）、訊芯-KY（6451）衝上漲停收盤，訊芯-KY創下歷史新高；鴻準收漲6.17%、陽程收漲6.79%、京鼎收漲4.62%、東捷收漲4.85%，另外，正達、廣宇、榮創、樺漢、台通、中揚光、GIS-KY、乙盛-KY也都是大漲表現。