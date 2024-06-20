台股勁揚196點收23,406點 鴻海大漲7%、台積電收平盤

台股20日開低走高、拉尾盤，已連續一周收紅K，終場收最高點23406.10點，再度寫下歷史新高，漲196.56點、漲幅0.85%，成交金額5,093.11億元。另外，櫃買指數開高走高，收漲1.1%，同樣創下波段新高。台積電（2330）休息收平盤981元，鴻海大漲7%收217.50元。

AI族群表現漲跌互見，雖然台積電休息，不過千金股弘塑衝上漲停1,365元作收，創下歷史新高價；精材也收漲停184.5元，創下2021年7月以來的新高，鴻海、廣達、智原、英業達、勤誠等，也紛紛走強。

強勢族群多點開花，包括CoWoS相關族群的楠梓電、均華、鈦昇、弘塑、辛耘、京元電子等；矽光子族群的訊芯- KY、聯亞、波若威、聯鈞；散熱族群的力致、奇鋐、雙鴻、尼得科超眾、業強等。

重電族群的華城、士電、上緯投控、森威能源、亞力、東元；PCB族群的嘉聯益、華通、金像電、健鼎、敬鵬等；低軌衛星相關族群的昇貿、原相、群電、正崴、台光電等。

近期經濟數據方面，美國5月零售銷售低於市場預期，加上CPI及PPI也呈現下滑，顯示美國消費端放緩有助於整體通膨進一步放緩，而FOMC會議如預期維持利率不變，強化市場9月降息預期，導致美國十年期公債殖利率下滑至4.3%以下，有利風險性資產評價。

統一投顧指出，5月關鍵的消費者物價指標連續第二個月下降。因此，隨著近期消費、勞動市場數據放緩，聯準會官員對降息態度已漸轉趨鴿派，有助提高市場降息預期。

另外，展望台股後市，台股在台積電領軍、電子權值助攻，加上台指期結算，推升台股以長紅K再創歷史新高，技術面指標RSI、KD已進入高檔鈍化，技術面不預設高點，但仍須留意短線正乖離過大，若跌破5日均線，建議先行落袋為安。

近日族群上，資金聚焦、先進半導體、AI相關概念、IC設計、光通訊等族群表現較強，包括台積電、日月光、京元電、廣達、緯穎、愛普、聯發科、祥碩、信驊、新復興、聯鈞、波若威等表現可留意。