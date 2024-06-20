快訊

大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股勁揚196點收23,406點 鴻海大漲7%、台積電收平盤

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股加權指數持續攻高，上漲196.56點，收在23406.1點。記者許正宏／攝影
台股加權指數持續攻高，上漲196.56點，收在23406.1點。記者許正宏／攝影

台股20日開低走高、拉尾盤，已連續一周收紅K，終場收最高點23406.10點，再度寫下歷史新高，漲196.56點、漲幅0.85%，成交金額5,093.11億元。另外，櫃買指數開高走高，收漲1.1%，同樣創下波段新高。台積電（2330）休息收平盤981元，鴻海大漲7%收217.50元。

AI族群表現漲跌互見，雖然台積電休息，不過千金股弘塑衝上漲停1,365元作收，創下歷史新高價；精材也收漲停184.5元，創下2021年7月以來的新高，鴻海、廣達、智原、英業達、勤誠等，也紛紛走強。

強勢族群多點開花，包括CoWoS相關族群的楠梓電、均華、鈦昇、弘塑、辛耘、京元電子等；矽光子族群的訊芯- KY、聯亞、波若威、聯鈞；散熱族群的力致、奇鋐、雙鴻、尼得科超眾、業強等。

重電族群的華城、士電、上緯投控、森威能源、亞力、東元；PCB族群的嘉聯益、華通、金像電、健鼎、敬鵬等；低軌衛星相關族群的昇貿、原相、群電、正崴、台光電等。

近期經濟數據方面，美國5月零售銷售低於市場預期，加上CPI及PPI也呈現下滑，顯示美國消費端放緩有助於整體通膨進一步放緩，而FOMC會議如預期維持利率不變，強化市場9月降息預期，導致美國十年期公債殖利率下滑至4.3%以下，有利風險性資產評價。

統一投顧指出，5月關鍵的消費者物價指標連續第二個月下降。因此，隨著近期消費、勞動市場數據放緩，聯準會官員對降息態度已漸轉趨鴿派，有助提高市場降息預期。

另外，展望台股後市，台股在台積電領軍、電子權值助攻，加上台指期結算，推升台股以長紅K再創歷史新高，技術面指標RSI、KD已進入高檔鈍化，技術面不預設高點，但仍須留意短線正乖離過大，若跌破5日均線，建議先行落袋為安。

近日族群上，資金聚焦、先進半導體、AI相關概念、IC設計、光通訊等族群表現較強，包括台積電、日月光、京元電、廣達、緯穎、愛普、聯發科、祥碩、信驊、新復興、聯鈞、波若威等表現可留意。

台積電股價表現持平，收盤價格維持在981元，距離台積電股價破千元只差一步。記者許正宏／攝影
台積電股價表現持平，收盤價格維持在981元，距離台積電股價破千元只差一步。記者許正宏／攝影

台積電 台股 降息

延伸閱讀

台股狂噴都沒跟到！網勸買台積電後「1步驟」必勝 他曝市值型ETF是正解

台積電（2330）每次賣出都要用更高價格買回！ 專家「學乖了」：所以400元以下有加碼

台股開盤小跌12點 台積電跌10元開971元

台股衝新高 寫六大亮點…23,000點關卡達陣

相關新聞

廣達連日狂漲！衝上330元改寫24年新高 成交量破7萬張

台股20日早盤開低後翻紅，持續震盪上攻，最終收漲196.56點，終場收在23,406.10點，刷新台股歷史最高收盤紀錄，...

台股勁揚196點收23,406點 鴻海大漲7%、台積電收平盤

台股20日開低走高、拉尾盤，已連續一周收紅K，終場收最高點23406.10點，再度寫下歷史新高，漲196.56點、漲幅0...

鴻海成台股創高主心骨 收217.5元、市值突破3兆

台股20日開低走高，收在23,406.1點，再度創下歷史新高，權王台積電休息，但尾盤拉至平盤作收，鴻海（2317）成為領...

AI 議題熱推升市場情緒 瀚亞：第3季美股台股看俏

AI議題發酵下，美股與台股表現亮眼。瀚亞投信表示，美國經濟具韌性，西歐與中國採購經理人指數皆出現改善，全球製造業也走出庫...

台積電休息、概念股接棒 這檔飆漲停創下歷史新高

台積電（2330）在創下天價後，20日股價休息，概念股接棒演出，千金股弘塑（3131）衝上漲停1,365元，創下歷史新高...

王雪紅曝宏達電與 NVIDIA 合作已久 股價應聲大漲

宏達電（2498）20日舉行股東會，出席股東關心宏達電在AI的布局，及與輝達（NVIDIA）的合作，董事長王雪紅直言，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。