台積電休息、概念股接棒 這檔飆漲停創下歷史新高

台積電（2330）在創下天價後，20日股價休息，概念股接棒演出，千金股弘塑（3131）衝上漲停1,365元，創下歷史新高價，精材也一度衝上漲停184.5元，創下2021年7月以來的新高，雖有打開，但漲幅仍超過9%，另外，萬潤、中砂、光洋科等盤中漲幅逾半根停板，辛耘上漲逾4%。

台積電擴充CoWoS先進封裝產能，最新的南科嘉義園區新廠開始啟動設備採購，業界看好，先進封裝設備廠將受惠台積電大力擴產購買設備的動能，弘塑、志聖、辛耘、萬潤、均華、盟立等相關協力廠訂單滿手，有望一路旺到2025年。

弘塑5月營收3億元，月減11.52%，但年增9.33%，累計今年前五月營收15.37億元，年增14.07%；弘塑主要客戶包含台積電、日月光、矽品、美光、力成、艾克爾、台星科、穏懋、漢磊、茂矽、台半、晶技、群創、康寧、環球晶等。

弘塑在半導體後段封裝濕式設備競爭者為辛耘、嵩展等國內廠商，主要客戶包含台積電、日月光、矽品、美光、力成、艾克爾、台星科、穏懋、漢磊、茂矽、台半、晶技、群創、康寧、環球晶等。

弘塑早盤以1,265元開高後走高，盤中衝上漲停1,365元，創下歷史新高；精材以172.5元開出，一度衝上漲停184.5元，盤中漲幅近9%。