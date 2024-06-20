王雪紅曝宏達電與 NVIDIA 合作已久 股價應聲大漲

宏達電（2498）20日舉行股東會，出席股東關心宏達電在AI的布局，及與輝達（NVIDIA）的合作，董事長王雪紅直言，與輝達合作密切；宏達電早盤開高，在王雪紅與股東對話傳出後股價應急拉一度衝達48.5元，收復5日線及半年線，盤中大漲逾5%。

王雪紅在股東會上回答股東提問，她表示，宏達電的伺服器都採用輝達的GPU，宏達電的團隊在過去幾年，每周都會跟輝達的工程師開會，雙方合作密切。

王雪紅強調，AI從雲端到終端有很多的應用，宏達電有很好的終端設備，並建立VIVERSE生態系平台，與輝達的數位孿生平台 Omniverse，有很好的連結。

王雪紅進一步指出，預期虛擬分身的形成與元宇宙的建立，相關發展將會更快，宏達電預計7月底將有相關生態系的發表會。

王雪紅直言與NVIDIA 合作已久，一席話也進一步推升股價的表現，早盤以45.65元開出，上漲0.25元，在傳出與NVIDIA 合作已久的消息後，股價應聲急拉，一度衝達48.5元，收復半年線，上漲3.1元，漲幅6.82%，盤中漲幅逾5%。