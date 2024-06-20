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台積電拉回鴻海走揚 台股盤中小漲力守23200點

中央社／ 台北20日電

台股經歷昨天大漲激情，今天開低後翻紅，走勢震盪，早盤最高達23294.47點，創下歷史新高，隨後漲勢收斂，盤中維持在23200點之上。權值股台積電拉回下跌，AI概念股漲跌互見，鴻海上漲，貨櫃三雄全面上揚。

美國股市19日因6月節（Juneteenth，又稱6月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日）休市一天；歐洲主要股市19日多收黑。

台股昨天創歷史新高，今天開盤為23196.69點，微幅下跌，隨後翻紅。至11時17分，台股加權指數上漲27.42點，為23236.96點，成交值新台幣3091.94億元。

觀察電子權值股，台積電今天早盤以971元開出，盤中為973元，下跌8元，跌幅0.8%；鴻海與廣達走勢向上，分別上漲6元和9.5元；聯發科盤中上漲10元，來到1495元。

AI概念股漲跌互見，散熱族群中，奇鋐和雙鴻盤中上漲約4%；其他如技嘉盤中下跌4元，來到312.5元；緯穎盤中下跌20元，來到2945元。

今天另一個強勢族群為貨櫃三雄，盤中萬海上漲2%、長榮上漲1.5%，陽明上漲1.6%。

資深證券分析師簡伯儀表示，今天台股持續改寫波段新高，指數維持往上墊高走勢，由於目前均線多頭排列，指數維持偏多格局。

他指出，全球投資氣氛仍熱，台股仍有機會持續維持創新高走勢，不過由於整體指數與季線正乖離過大，加上技術指標在超買區，因此，雖然趨勢偏多，但追高風險仍須留意。

台積電 台股

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