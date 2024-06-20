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鴻海創近17年新高 這3檔鴻家軍盤中飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股盤中再創新高，由鴻海（2317）領漲，盤中寫下209元位，創下2007年12月以來的新高。（路透）
台股盤中再創新高，由鴻海（2317）領漲，盤中寫下209元位，創下2007年12月以來的新高。（路透）

台積電20日休息，台股盤中再創新高，由鴻海（2317）領漲，盤中寫下209元位，創下2007年12月以來的新高，鴻家軍也大漲跟進，尤以建漢、位速、訊芯-KY最為強勢，股價盤中都曾飆上漲停，訊芯-KY盤中創下歷史新高。

鴻海5月營收5,502億元，月增 7.68%，年增 22.06%，為歷年同期新高，累計今年前五月營收2.38兆元，年增 1.73%，為歷年同期次高；鴻海今年第1季AI伺服器占整體伺服器業績比重近四成，今年AI伺服器營收成長估計超過40%的目標不變。

鴻海預估2025年AI伺服器營收將超過1兆元，明年整體營收有機會突破7兆元，再創新高；鴻海攻AI再傳捷報，繼取得大份額輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器代工訂單後，獨家獲得GB200關鍵元件NVLink交換器（switch）大單，訂單量是伺服器機櫃量上看七倍，將拉升鴻海毛利率及獲利表現；鴻海向來不評論訂單與客戶動態。

鴻海20日為台股領攻大將，早盤以205元開出，盤中衝達209元，創下2007年12月以來的新高點，盤中漲幅逾2%；鴻海大漲，鴻家軍也跟進大漲，建漢以28.25元開高早盤短暫翻黑後往上急拉，衝上漲停31元，盤中排隊買單逾8,000張。

另外，位速以28.55元開高後也衝上漲停31元；訊芯-KY以243元低盤開出後走高，一度衝達漲停270元，創下歷史新高價，盤中打開漲停但漲幅仍逾9%；鴻準、友威科、漲幅都超過4%；台通、中揚光、GIS-KY、乙盛-KY、正達、榮創、廣宇、台揚等股也都是上漲表現。

伺服器 營收 鴻海

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