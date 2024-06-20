台股開盤小跌12點 台積電跌10元開971元

台股20日開盤小跌12.85點，開盤指數23,196.69點；台積電（2330）以971元開盤、跌10元。

凱基投顧分析，周三（19日）大盤創下23,275點歷史新高，在最近6個交易日盤勢由2萬2迅速上攻至2萬3，即使目前大盤與月線之間乖離率高達6%，創下2013年1月下旬以來新高，所幸技術面尚未出現短線漲多拉回的現象。

由於周三大盤以跳空大漲方式再創新高，除非後市跌破22,787點回補周三所留下的多方缺口（22,787~22,858點），短線才會開始轉弱，否則盤勢將維持驚驚漲創高走勢。

族群上，在本波漲勢過程中，電子權值股與中小型股之間相互輪動，尤其近2日轉由台積電領軍電子權值股帶動大盤往上噴出，導致中小型股走勢呈現漲跌不一。

操作方面，無論操作權值股或中小型股都應須留意盤面存在強弱分歧的現象，應優先關注拉出中長紅表態轉強或持續沿著短期均線上漲相關強勢股的表現。

美股19日因美國國定假日的「六月節」（Juneteenth），休市一日，而六月節也被稱做自由日，慶祝美國奴隸制終結。

近日美國聯準會（Fed）多位官員仍強調，在調降利率之前，需要看到更多通膨降溫的證據，不過理事庫格勒（Adriana Kugler）表示，如果經濟發展如她所料，「今年晚些時候」降息可能是合適之舉。發明衰退指標「薩姆規則」的經濟學家則警告，聯準會不降息是在「玩火」，可能使美國經濟陷入萎縮。

三大法人昨合計買超494.3億元，其中外資大買485.4億元，是歷來第七大、今年第三大，連二買；外資在台指期留倉淨空單減少1,342口，降至11,596口。

投信單日買超40.2億元，連四買、累計挹注107.3億元買盤；自營商雖然持續賣超31.3億元，連三賣，但自行買賣部位買超36.1億元，連五買；八大公股券商逢高調節66.1億元，是近五日最多，連二賣，為往後低檔護盤儲備銀彈。

統一期貨指出，檢視選擇權金流，外資布局4.23億元偏空部位，自營商則布局3.6億元偏多部位。選擇權未平倉部分，6月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升600點至22,800點，買權最大未平倉上升600點至23,300點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤減碼1,324口空單，日盤則大幅減碼3,674口空單，未平倉淨空單降至-10,106口；十大特定法人大幅減碼7,425口空單至-1,536口。