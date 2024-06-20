群益：台股第3季資金行情 指數區間21,000~23,500點

群益金融集團6月19日舉辦2024年下半年投資展望說明會，由群益投顧總經理范振鴻剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。台股指數與費城半導體指數(SOX)走勢高度相關牽動第3季指數表現，市場也受美國聯準會(Fed)降息時間影響，群益預估台股指數區間21,000~23,500點。

第3季美國大選搖擺州搶票白熱化，拜登將更積極處理通膨問題，而對中國大陸強硬才能贏得選票，拜登宣布提高中國進口產品關稅包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等，第3季美中政經焦點在電動車、半導體與AI、TikTok，以及大陸報復程度。

AI是台灣產業發展主要動能，長線投資AI優績股穩健，第3季關注輝達股票分割後表現，其於8月下旬公布財報與下季展望。科技三巨頭市值大戰持續增溫：微軟具備OpenAI、Copilot+ PC等成長動能；輝達有AI生態圈與台灣供應鏈優勢，而蘋果Apple Intelligence將創造龐大換機潮。

內資力量大幅成長，操作策略靈活多變操作彈性大，較不受指數控制。主計總處估2024年「超額儲蓄」預測數達新台幣4.21兆元，財富閒置是能創造金融市場資金行情動能之一。

操作策略包括：

1. 多頭行情指數回檔至月線與季線時，追殺意願會降低，逢低偏多操作；

2. 「拉積盤」將成常態，市場會逐漸調整與適應，半導體與AI族群表現空間較大。

指數創新高時獲利賣壓重，應聚焦在低檔轉強的族群波段行情。

電子產業投資焦點

生成式AI的崛起，改變過去決策式AI的應用侷限，擴大AI改變人類生活的可能性。AI的浪頭從網路平台帶動的伺服器需求，隨著NPU設計加入PC/手機處理器，AI PC/手機元年已經來臨。除了資料中心等級AI伺服器的龐大投資急迫性，帶動AI伺服器市場進入高速成長，PC/手機等消費者周遭使用的電子產品也將因AI帶來商機，後續將帶動上下供應鏈的發展，同時驅動半導體未來三至五年成長。

其中，AI伺服器持續增加系統功率需求，為散熱由氣冷轉水冷帶來新商機。此外，為因應前述需求，更先進的製程為台積電獨強帶來超越產業的成長，而先進的2.5D、後段3D 及前段3D 技術研發也為先進製程晶圓廠帶來拉開領先差距的優勢。受惠於AI對半導體需求的推動，亦將同時帶動半導體設備需求的回升，有利於半導體設備股營運成長的想像。

第3季其他營運呈現季增成長的族群包括 Apple供應鏈及線上遊戲。Apple在WWDC2024發表Apple Intelligence，其結合On-Device AI及雲端AI帶給消費者AI應用解決生活瑣事，藉由串接Chat-GPT4o模型解決複雜AI問題，以及革新Siri核心，改進不夠智慧的問題，由於Apple Intelligence在手機端僅支援A17 Pro以後的處理器，預期要使用AppleIntelligence的用戶將有換機潮，台灣相關供應鏈預估從2024年6月下旬試量產，7月開始陸續放量出貨並逐月增加。此外，暑假為線上遊戲傳統旺季，幾家大型業者都推出紛紛推出多款新作品，其中更不乏年度大作，預估在各業者強力造勢下，都將帶來第3季的營運成長。

傳統產業投資焦點

新政府，「新」政策 「新」方向--520新任總統就職，在新政府推出新政策之下，帶出傳統產業新的投資方向及新主流：

(1) 航太軍工：俄烏戰爭和以哈戰事曠日廢時之際，大陸對台的軍事威脅也被視為全球和平穩定最大挑戰。台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展，台灣的國防預算政策加持下，將有利於航太軍工產業。重點股包括駐龍(4572)、晟田(4541)、八貫(1342)、亞航(2630)、漢翔(2634)、jpp-KY(5284)等。

(2) 觀光航空：政策設定來台旅客規模以恢復至疫前水準為目標，推動入境觀光振興計畫，針對不同航程市場研擬開拓策略，加上即將邁入暑期傳統旺季，觀光航空產業可望受惠，未來若兩岸鬆綁觀光政策則具加分效果。重點股包括晶華(2707)、雄獅(2731)、長榮航(2618)、華航(2610)。

(3) 鋼鐵：美國基礎建設及大陸供應鏈外移帶動的設廠需求、印度、印尼、越南等國家相繼推動基建，都會帶動鋼鐵需求增加，逐漸走出谷底具有轉機。重點股包括中鋼(2002)、大成鋼(2027)等。

(4) 生技醫美：受惠高齡化、可支配所得增，醫美成長趨勢明確。重點股包括科妍(1786)、雙美(4728)等。