台股屢創新高 法人：留意盤面存在強弱分歧現象

台股受AI狂潮激勵，昨天開高百點，隨即突破23000點大關，終場收在23209.54點新高，大漲452.11點。法人指出，可留意權值股或中小型股，盤面存在強弱分歧現象，也能關注拉出中長紅表態轉強，或沿著短期均線上漲的個股表現。

法人指出，最近6個交易日，台股由22000點迅速上攻至23000點，即使目前大盤與月線間乖離率高達6%，創下2013年1月下旬以來新高，不過技術面尚未出現短線漲多拉回的現象。

法人表示，昨天大盤以跳空大漲方式再創新高，除非後市跌破22787點，回補昨天留下的多方缺口，短線才會開始轉弱，否則將維持上漲創高走勢。

國際股市表現方面，美國股市19日因6月節（Juneteenth，又稱6月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日）休市一天。歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）譴責法國違反歐盟預算規定，進一步衝擊陷入政治動亂的法國，歐洲主要股市19日多收黑。

回頭觀察18日美股走勢，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，率標普500指數再創新高，美股4大指數收紅，加上市場看旺台積電漲價效益，帶動ADR勁揚，激勵台積電走勢連日創高，點燃台股昨天亮眼表現。

法人指出，台股昨天盤面下跌家數遠多於上漲家數，19大類股漲跌互見，電子權值股再度扮演推升大盤大漲創高的主要功臣。

此波漲勢中，電子權值股與中小型股相互輪動，尤其近2日轉由台積電領軍電子權值股帶動大盤往上噴出，致中小型股漲跌不一。

不過輝達市值超越微軟，成為全球市值最高公司，輝達股東會將於27日登場。法人認為，可留意執行長黃仁勳釋出AI前景看法，這也有助資金再聚焦AI供應鏈。