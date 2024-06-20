快訊

影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

台股開盤小跌12點 台積電跌10元開971元

厄瓜多驚傳全國大停電！1800萬人陷入一片漆黑 商店沒電、大眾運輸暫停

台股屢創新高 法人：留意盤面存在強弱分歧現象

中央社／ 台北20日電

台股受AI狂潮激勵，昨天開高百點，隨即突破23000點大關，終場收在23209.54點新高，大漲452.11點。法人指出，可留意權值股或中小型股，盤面存在強弱分歧現象，也能關注拉出中長紅表態轉強，或沿著短期均線上漲的個股表現。

法人指出，最近6個交易日，台股由22000點迅速上攻至23000點，即使目前大盤與月線間乖離率高達6%，創下2013年1月下旬以來新高，不過技術面尚未出現短線漲多拉回的現象。

法人表示，昨天大盤以跳空大漲方式再創新高，除非後市跌破22787點，回補昨天留下的多方缺口，短線才會開始轉弱，否則將維持上漲創高走勢。

國際股市表現方面，美國股市19日因6月節（Juneteenth，又稱6月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日）休市一天。歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）譴責法國違反歐盟預算規定，進一步衝擊陷入政治動亂的法國，歐洲主要股市19日多收黑。

回頭觀察18日美股走勢，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，率標普500指數再創新高，美股4大指數收紅，加上市場看旺台積電漲價效益，帶動ADR勁揚，激勵台積電走勢連日創高，點燃台股昨天亮眼表現。

法人指出，台股昨天盤面下跌家數遠多於上漲家數，19大類股漲跌互見，電子權值股再度扮演推升大盤大漲創高的主要功臣。

此波漲勢中，電子權值股與中小型股相互輪動，尤其近2日轉由台積電領軍電子權值股帶動大盤往上噴出，致中小型股漲跌不一。

不過輝達市值超越微軟，成為全球市值最高公司，輝達股東會將於27日登場。法人認為，可留意執行長黃仁勳釋出AI前景看法，這也有助資金再聚焦AI供應鏈。

台積電 台股 權值股

延伸閱讀

NVIDIA憑什麼市值稱王？ 因黃仁勳掌握科技大勢、放膽押注

輝達市值世界第一！黃仁勳身價日增1300億 全球富豪排第11名

長榮航總座孫嘉明：黃仁勳旋風過後 AI出貨需求擠爆航空貨運市場

別讓黃仁勳擔憂的發生 蔣萬安喊話中央：盼穩定充足供電

相關新聞

台股開盤小跌12點 台積電跌10元開971元

台股20日開盤小跌12.85點，開盤指數23,196.69點；台積電（2330）以971元開盤、跌10元。

台股衝新高 寫六大亮點…23,000點關卡達陣

輝達（NVIDIA）、台積電ADR攜手創高，人工智慧（AI）題材續熱，台股昨（19）日由台積電、鴻海、聯發科、廣達等電子...

外資認錯…5、6月回補1,400億 聚焦 AI 供應鏈及半導體龍頭

台股一路看回不回，昨（19）日攻上23,000點新里程碑，除投信、散戶等內資買盤動能強勁，人工智慧（AI）題材接踵而至，...

科技七雄總市值一天增1.3兆元

AI題材強力點火，台股科技七雄台積電、鴻海、聯發科、日月光、廣達、緯穎與台達電昨（19）日股價勇猛，合計貢獻大盤460點...

法人：AI股不死 多頭不止

台股今年以來累計上漲5,279點，漲幅29.4%，超越去年全年漲幅26.8%；今年以來氣勢如虹，總計110個交易日有64...

群益：台股第3季資金行情 指數區間21,000~23,500點

群益金融集團6月19日舉辦2024年下半年投資展望說明會，由群益投顧總經理范振鴻剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。台股指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。