這家股價僅12元出頭的銅板股好神 手握台積電、聯發科、廣達等飆股

台積電（2330）股價續寫新猷，蓄勢叩關千元，中環（2323）、奇偶（3356）、群電（6412）、炎洲、龍巖等目前仍多為銅板股的上市櫃公司，先前低檔大舉布局台積電，當下持有台積電股票都在上百張起跳，業外大進補。

其中，股價位階最低、19日收盤價12.65元的中環更手握聯發科、廣達等隨著台積電大漲、股價勁揚的飆股，以及當紅的重電股中興電，與鉅額的航運雙雄長榮、陽明股票，坐擁豐厚持股利益。

公開資訊觀測站資料顯示，中環近年陸續買進台積電、聯發科等半導體權值股股票，並來回操作，績效不錯，據悉，中環持有台積電股票成本頗低，四、五、六百元都陸續買，日前於800多元處分部份持股，目前仍持有台積電105張，以台積電19日收盤價981元計算，市值達1.03億元。

聯發科方面，據悉，中環持股成本約數百元，目前持有85張，聯發科昨天攻上1,485元天價，中環同樣賺飽飽。至於廣達，中環持有約85張，廣達昨天收316元高點，中環也有顯著價差可賺。

中環也投資當紅的重電、航運類股，持有陽明、長榮大量部位，包括陽明9,660張、長榮4,546張，持股市值分別達7.2億元、9.11億元，近期貨櫃運價持續揚升，中環收益豐厚。

中環並持有中興電股票350張，近期用電題材與美國重電大基建效益發威，中環沾光，以中環目前手中持股的當紅人氣股來看，近來個股接連狂飆，累計市值已逼近20億元，業外大豐收。

安控廠奇偶首季財報顯示，公司持有台積電股票930張。奇偶首季稅後純益2.32億元，年增1.59倍，為單季新高，每股純益2.59元，其中，來自金融資產評價利益約1.76億元，主要就是由台積電持股與匯兌收益貢獻，以19日台積電收盤價981元計算，3月底以來，台積電波段大漲25.9%，再為奇偶本季業外大加分。

電源供應器廠群電也持有台積電股票300張，群電首季稅後純益6.81億元，年增17.1%，每股純益1.7元，為同期次高，本季因轉投資台積電金融資產評價上升，再為獲利鍍金。

龍巖、炎洲等傳產業者，過去曾因精準買賣台積電股票，備受市場矚目，近期台積電股價大漲，兩家公司大進補。

根據龍嚴首季財報，公司持有1,061張台積電股票，帳面金額8.26億元，換算每股成本約779元，以台積電19日收盤價981元計算，帳面增值約2.14億元。

至於炎洲，近日公告近一年來取得台積電股票458張，每股價格656.17元，總交易總金額約3億元。另外，迄目前為止，累積持有台積電284張，交易金額約2億元。