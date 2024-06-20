科技七雄總市值一天增1.3兆元

AI題材強力點火，台股科技七雄台積電（2330）、鴻海、聯發科、日月光、廣達、緯穎與台達電昨（19）日股價勇猛，合計貢獻大盤460點，比大盤漲點452點還多，七雄總市值一日之內大增1.39兆元，其中法人看好台積電最快今日首度挑戰千金股。

台積電昨日股價上漲38元，收981元新天價，成交量逾7.2萬張，外資買超逾1.2萬張，投信連七買，激勵總市值衝上25.44兆元新高，單日增加約9,855億元。

鴻海昨日股價上漲4.5元，收203元，為16年多來新高，總市值增加623.8億元來到2.814兆元，穩居台股第二大，爆出17.37萬張大量。三大法人近五個交易日買超7.37萬張。

鴻海今年第1季AI伺服器占整體伺服器業績比重近四成，今年AI伺服器營收成長估計超過40%的目標不變。該公司預估2025年AI伺服器營收將超過1兆元，帶動明年整體營收有機會突破7兆元，再創新高。

居台股市值第三大的聯發科昨日續攻，終場漲80元，收1,485元新天價，總市值增1,279億元至2.37兆元，三大法人連兩日同步買超。

廣達居台股總市值第四大，昨日股價於早盤急拉狂飆，午盤一度觸及漲停，收盤強漲逾8％，上漲25元，收316元，成交量衝到10萬多張，單日市值增逾965億元來到1.22兆元。三大法人昨日對廣達同步買超，外資已連五買，昨日更買超逾3.5萬張。

台達電居台股總市值第七大，昨日股價收367元，上漲19元，單日市值大增約493億元，為去年8月以來新高，總市值達9,532億元。外資連六買，投信連七買。

緯穎昨日股價一度攻上漲停，收盤漲幅超過9.4%、大漲255元，收在歷史新高2,965元，重返股后，接下來有望叩關3,000元。該公司總市值衝破5,000億元大關，單日增逾445億元來到5,184億元。外資對其連兩日力挺，昨日大舉買超1,064張，惟投信連四賣。

日月光投控是台股總市值第九大，昨日股價續強，收179元，上漲8元，漲幅4.68%，創歷史收盤新天價，總市值增加351.4億元至7,862.6億元。（記者鐘惠玲、蕭君暉、尹慧中、李孟珊、林薏茹、劉芳妙）