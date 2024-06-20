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法人：AI股不死 多頭不止

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
AI(人工智慧)。 路透
AI(人工智慧)。 路透

台股今年以來累計上漲5,279點，漲幅29.4%，超越去年全年漲幅26.8%；今年以來氣勢如虹，總計110個交易日有64天收紅，市場關切未來續航力道，法人表示，美聯準會（Fed）降息、美國總統大選將左右下半年表現，但人工智慧（AI）狂潮、企業獲利轉強將帶動年底前仍有高點可期，樂觀情境上看25,000點。

AI樂觀氛圍不歇，輝達（NVIDIA）為首的AI多頭指標持續震盪向上，台股亦步亦趨，一山還比一山高，尤其台積電（2330）調漲報價有譜及買庫藏股利多，引發內外資法人上修獲利潮，指數空間往上拉大，表現在主要亞股一枝獨秀。

群益投顧總經理范振鴻認為，台股表現與費城半導體指數走勢高度相關，牽動第3季指數表現，市場受Fed降息時間影響，所幸AI是台灣產業發展主要動能，只要AI股不死，多頭就不會停止，第3季指數區間在21,000~23,500點，年底樂觀情境下，上看25,000點。

凱基投顧董事長朱晏民指出，台股本益比已經來到相對高點，但估值不是評斷指數轉折有效工具，即使第3季可能因為企業獲利成長趨緩及美國總統大選因素壓抑漲勢，多頭行情仍不宜預設高點。

AI 台股 降息

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