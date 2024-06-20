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台股衝新高 寫六大亮點…23,000點關卡達陣

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）、台積電ADR攜手創高，人工智慧（AI）題材續熱，台股昨（19）日由台積電（2330）、鴻海、聯發科、廣達等電子權值股領攻，帶動台指期拉高結算，推升大盤指數狂漲452點收23,209點，改寫六大紀錄，23,000點關卡達陣。

台股6月受惠輝達拆股、蘋果推出Apple Intelligence、台積電代工報價調漲有譜等利多題材，以急行軍方式狂飆2,035點或9.6%，如果接下來漲跌有限，單月漲幅將是2022年12月以來最大，漲點則僅次於1990年元月的史上第二多。

台股盤面六大亮點
台股盤面六大亮點

千金股維持17檔，其中股王信驊漲4%收在4,890元歷史新高價，緯穎漲9.4%收2,965元締造新猷，並超越力旺、世芯-KY，再登股后寶座。

台股昨日帶量攻高，成交量增至6,183億元，是近12日最大，並改寫六大紀錄，首先是集中市場盤中最高23,275點及收盤23,209點，持續寫下歷史新高紀錄；第二是集中市場市值增至73.9兆元、上市櫃合計市值攀升至80.6兆元，同步史上新高。

第三是台指期正常交易時段盤中最高23,291點及收盤23,225點，同步締造歷史新猷；第四是上市電子類股指數盤中最高1,259.51點及收盤1,254.59點，都是歷史新高水準。

第五是上市金融類股指數盤中最高2,015.38點及收盤2,009.57點，改寫1990年4月17日以來的逾34年來最高；第六是台積電盤中最高984元、收盤981元及市值25.4兆元，均為史上新里程碑。

三大法人昨合計買超494.3億元，其中外資大買485.4億元，是歷來第七大、今年第三大，連二買；外資在台指期留倉淨空單減少1,342口，降至11,596口。

投信單日買超40.2億元，連四買、累計挹注107.3億元買盤；自營商雖然持續賣超31.3億元，連三賣，但自行買賣部位買超36.1億元，連五買；八大公股券商逢高調節66.1億元，是近五日最多，連二賣，為往後低檔護盤儲備銀彈。

台指期 台積電

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