外資認錯…5、6月回補1,400億 聚焦 AI 供應鏈及半導體龍頭

台股一路看回不回，昨（19）日攻上23,000點新里程碑，除投信、散戶等內資買盤動能強勁，人工智慧（AI）題材接踵而至，輝達（NVIDIA）等美科技股漲勢不斷，帶動外資4月大賣後，5、6月連續認錯回補共1,462億元扮演重要關鍵，今年來累計買超1,339.2億元。

凱基投顧董事長朱晏民分析，美國第1季通膨壓力一度增溫，打擊市場信心，極端情況並預期美聯準會（Fed）今年可能升息，引發國際熱錢流出亞洲新興市場，外資4月大砍台股1,495億元，是去年10月以來單月最多，大盤指數最低跌至19,291點，回測季線支撐。

外資5月以來動向

所幸Fed主席鮑爾釋出「未來不太可能升息」偏鴿言論，安撫市場情緒，加上輝達財報亮麗及分拆股票、台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果推出Apple Intelligence、台積電（2330）傳出擬調漲代工報價及買庫藏股等利多接力發酵，迫使外資認錯回補。

統計外資5月22個交易日中，僅八日呈現賣超，單月反手回補817.9億元，6月至昨日止12個交易日，累計持續大幅買超644.1億元，僅五日出現調節動作，且追高在22,000點以上，即使台指期結算後，留倉淨空單僅小幅波動，顯示並未積極逢高避險。

在買超標的方面，統計外資5月以來至昨日止，強力敲進台積電80,675張居冠，約達686.0億元，占整體買超金額比重46.9%。群益投顧董事長蔡明彥表示，台積電擁有晶圓代工先進製程領導地位，預期在AI伺服器晶片缺貨問題解決前，仍有上檔空間可期。

外資5月以來買超金額逾100億元個股，還包括廣達391.6億元、聯發科319.2億元、鴻海213.7億元、瑞昱190.3億元、台達電135.5億元、陽明124.5億元、緯穎105.6億元，大多屬於AI泛供應鏈，以及可望受惠半導體景氣復甦的龍頭廠。

朱晏民、蔡明彥認為，雖然日圓偏弱影響新台幣兌美元匯率走勢，但Fed有機會自9月以後降息一至兩碼，可望推升新台幣表現，如果輝達、微軟、蘋果等AI指標股維持多頭不墜，將持續帶動外資買盤回籠，台股下檔空間應該有限。