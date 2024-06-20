證交所扮公司治理推手

臺灣證券交易所協同櫃買中心日前舉行「第十屆公司治理評鑑頒獎典禮」，表揚112年度公司治理評鑑排名前5%上市櫃公司，及排名前5%的中型市值上市櫃公司，本次增加表揚排名前1%小型市值上市櫃公司及本屆進步最多級距的上市櫃公司。

證交所董事長林修銘致詞時表示，良好的公司治理是健全資本市場最重要基礎，主管機關自2013年起發布一系列「公司治理藍圖」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」，循序漸進制定帶領上市櫃公司落實公司治理與永續發展的關鍵措施。

林修銘說，公司治理評鑑是政策實踐相當重要的推手，藉由評鑑指標修訂，推動企業主動設置超越法令要求的各項精進措施，並且透過良性競爭，促使企業內部自發性強化公司治理體質，形塑主動提升永續發展的企業文化。

金管會主委彭金隆致詞指出，台灣2023年取得亞洲公司治理協會評鑑第三名佳績，今年為公司治理評鑑上路第十年，由各項評鑑指標得分進步情形，顯示已達成引導企業採行良善公司治理措施、提供投資人決策參考、回應全球淨零趨勢等三大成效。

首先是引導企業採行良善公司治理措施，彭金隆解釋，公司治理評鑑精神是引導企業採行並落實各項良善公司治理措施，待多數公司均能達成指標後再循序納入法規，成為全市場共同遵循規範，期許透過評鑑制度，引導企業永續穩定發展，提升我國資本市場整體公司治理水平。

其次是提供投資人決策參考，他說，藉由對全體上市櫃公司評鑑，使投資人了解企業的公司治理表現，作為投資決策參考，如勞動基金運用局或國內資產管理業者多有將公司治理評鑑結果納入投資參考。

目前證交所及櫃買中心編製的「臺灣公司治理100指數」及「櫃買公司治理指數」，由公司治理評鑑前20%的上市櫃公司篩選成分股，指數自發行迄2024年4月底止，漲幅均優於同期間加權指數。

最後是回應全球淨零趨勢，彭金隆表示，國際供應鏈對減碳要求持續增加，公司治理評鑑配合新增多項指標，各項措施能否落實，都必須仰賴良好的公司治理作為基礎，希望透過企業間良性競爭機制及相互學習，促使上市櫃公司將公司治理及重視永續發展內化為經營管理基本因子。