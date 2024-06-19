凱基投顧：AI 題材一波接一波 台股下半年可望休息後再上攻

凱基證券19日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基亞洲投資策略部主管溫傑等三大財經專家聯手，提供全球總體經濟、股市策略分析、大中華區投資展望及下半年資產配置建議。

全球上半年掀起AI浪潮，引領台、美股指數屢創新高，凱基證券為幫助投資人掌握下一波投資趨勢，穩健抓住財富增值機會，舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會。

凱基投顧董事長朱晏民表示，全球主要股市在4月上旬經歷急速修正後重新回到多頭軌道，在降息預期回穩和債券殖利率下滑下再創新高。

但高利率環境逐漸對經濟產生負面影響，預期後續經濟和景氣將繼續放緩，尤其在下半年下行速度可能加快。

目前景氣下行的態勢雖逐漸明朗，但程度相對有限，因此當這個現象有助於確立降息時，對股市來說仍屬於「壞消息是好消息」的階段；若未來觀察到景氣下行的程度加大，例如勞動市場急遽惡化時，才需要擔心股市進展到下一個階段「壞消息真的是壞消息」。

目前美國軟著陸仍是基本情境，但進入下半年須開始關注川普可能當選下的移民與貿易政策風險。

台股下半年投資策略方面，朱晏民分析，AI題材一波接一波，從雲端AI延伸至邊緣AI，賽局新星不斷。

除AI PC外，蘋果AI升級推出Apple Intelligence，因僅適用於 A17 Pro 及 M1 以上晶片機型，預期將帶動市場對iPhone換機潮的期待，並成為推升台股的另一火種。

但產業面仍是「只有AI好，其他都不好」，而AI雖好、其供應鏈目前評價已充分反映其成長潛力，且已推升台股整體評價來到歷史高檔區。

朱晏民預估台股第2至3季獲利成長動能將放緩，將限縮第3季指數表現，而高估值將使得股市對任何負面消息較為敏感，須留意回調風險。

所幸AI結構性成長將延續至明後年，若相關受惠族群評價有適度修正，可再進行中長線布局。

另AI PC為PC產業帶來題材，各品牌廠陸續推出AI PC，下半年PC需求將逐漸復甦，蘋概股亦將受惠於Apple AI升級可能帶動的換機潮，均是在股市震盪整理期間可逐步布局的方向。

朱晏民預估第4季起台股獲利成長動能將會再度轉強，屆時在對明年能見度提升下將有利台股回歸多頭軌道。

針對大中華區投資市場展望，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，雖然近月中國部分經濟數據不及預期，反映增速有所放緩，但受惠首季經濟表現理想，加上已推出多項刺激性政策，預計今年有望達成5%的經濟增長目標，後續留意房地產市場發展，若成功穩住房市，將有利於經濟及投資氣氛。

港股方面，基於內地經濟有望穩健擴張，加上估值吸引，資金有機會進一步流入，帶動恒生指數突破上半年高位，但需持續關注地緣政局變化帶來的壓力。

新加坡市場方面，凱基證券預計新加坡將擴大整體經濟的成長，特別是製造業的復甦，而減息預期將提升房地產投資信託產業的情緒，銀行業將保持彈性，因為財富業務的增長將抵消預期的淨利差收窄。

印尼市場經濟成長前景亦樂觀，預計 GDP 年增率為 5.3%高於10 年平均水平，推動經濟成長的因素，預計為家庭消費激增，以及今年2月大選後新政府團隊的寬鬆政策帶來大宗商品繁榮。

對於投資人最關心的下半年資產配置策略，凱基證券財富管理處主管阮建銘分享「找策略、找機會、找便宜」等三大解決方案，幫助投資人穩健累積財富。

「找策略」係指透過高勝率的股債資產配置，搭配景氣動態來添加或調整適合的股債類型，結合投資人不同人生階段的財務目標，將市場因素影響降低，尋求投資與未來人生目標的契合。

此外，亦可運用定期定額搭配關鍵指標，透過危機入市的概念，提升長期資產累積報酬率，讓波動度反而成為投資人的好幫手。

「找機會」則在全球尋找投資契機，除了受惠半導體成長及著眼內需改善而受外資青睞的日本，以及俄烏衝突後經濟逐步好轉且基本面佳但評價、波動度皆有優勢的歐洲，皆有不少亮點。

新興市場中的印度亦挾帶多項利多，包括跟上新能源轉型趨勢、電子支付帶動經濟發展以及全球供應鏈轉移等。

「找便宜」則是由於市場期待下半年將開始降息，對債市的壓力逐步減輕，中天期以及信評往中間靠攏的債券策略可兼顧收益與風險，為投資人提供很好的投資機會，而美國經濟亦往軟著陸的方向行進，部分產業債券將受惠景氣發展而有更好的表現機會。

受到AI帶動及政策發展，公用事業中長期將因而受惠，短期亦有評價面壓力緩解的助益，表現後來居上，未來亦可期待；美國提高關稅抵制中國大陸，美國本土太陽能企業也將因而受惠良多。