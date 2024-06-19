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群益證券：第3季台股上看25,000點 內資力量大幅成長

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

群益金融集團6月19日舉辦下半年投資展望說明會，預估台股指數第3季區間在21,000~23,500點，只要未跌破季線及月線，就仍是多頭格局。在樂觀情境下，加權指數上看25,000點。

群益投顧總經理范振鴻指出，台股指數與費城半導體指數走勢高度相關，牽動第3季指數表現，市場也受美國聯準會（Fed）降息時間及美國大選所影響。就產業來看，人工智慧（AI）是台灣產業發展主要動能，長線投資AI優績股穩健。

范振鴻指出，第3季關注輝達（NVIDIA）股票分割後表現，尤其是8月下旬公布的上季財報與下季展望。科技三巨頭市值大戰將持續增溫：微軟具備OpenAI、Copilot+ PC等成長動能；輝達有AI生態圈與台灣供應鏈優勢；蘋果Apple Intelligence將創造龐大換機潮。

范振鴻表示，第3季美國大選搖擺州搶票白熱化，拜登將更積極處理通貨膨脹問題。由於對中國大陸強硬才能贏得選票，拜登宣布提高中國大陸進口產品關稅包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等。第3季美中政經焦點在電動車、半導體與AI、TikTok，以及中國大陸報復程度。

台灣是AI中心，台股將上演資金行情。范振鴻指出，內資力量大幅成長，操作策略靈活多變操作彈性大，較不受指數控制。主計總處估2024年「超額儲蓄」預測數達新台幣4.21兆元，財富閒置資金是創造金融市場資金行情重要動能。

范振鴻指出，「拉積盤」將成常態，市場會逐漸調整與適應，半導體與AI族群表現空間較大。多頭行情指數回檔至月線與季線時，追殺意願會降低，逢低可偏多操作。指數創新高時獲利賣壓重，可聚焦在低檔轉強的族群波段行情。

在傳產方面，群益較看好受惠於新政府推出的新政策概念股，包括航太軍工、觀光航空、鋼鐵、生技醫美等。

AI 台股指數

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