集保股東會／配發現金股利2.9元及股票股利1.9元

集保結算所19日舉行113年度股東常會，會中通過每股配發現金股利2.9元及股票股利1.9元。集保去年每股稅後純益（EPS）為8.28元。

集保結算所董事長林丙輝表示，在金管會指導與各界支持下，集保結算所在股票、債券、票券、期貨、基金及跨境保管等多元業務持續增長，也推升去年合併營收成長至91.6億元，EPS 達8.28元，成長率13%，展現核心業務與創新服務並重的卓越績效。

適逢集保結算所成立35周年，林丙輝強調今年周年慶特別以「集保35，守護幸福」為主題，實踐幸福職場與社會公益，並訂下三大發展願景：「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」及「共推金融市場永續發展」，透過公司核心價值與數位轉型，完善守護國人金融資產安全，增進金融市場運作效率。