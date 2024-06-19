集保結算所股東會通過配發4.8元股利
集保結算所今天舉行股東會，通過每股配發現金股利2.9元及股票股利1.9元，董事長林丙輝表示，集保結算所多元業務持續增長，也推升2023年營收為新台幣91.6億元，每股純益（EPS）達8.28元。
今年為集保結算所成立35週年，林丙輝強調，今年週年慶以「集保35，守護幸福」為主題，並訂下三大發展願景，完善金融資產集保平台、引領金融服務數位創新及共推金融市場永續發展，透過公司核心價值與數位轉型，守護國人金融資產安全，與增進金融市場運作效率。
今年集保結算所秉持三大發展願景，持續研議多項市場數位化創新服務，推動跨界、跨業、跨境資料整合，辦理基金募集申報生效審查、完善境內基金集中清算平台服務、提供外國證券複委託保管及更多元便捷的股務數位服務。
此外，建置金融業碳排放申報平台，促進ESG資訊揭露品質及強化市場資安防護韌性等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言