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集保結算所股東會通過配發4.8元股利

中央社／ 台北19日電

集保結算所今天舉行股東會，通過每股配發現金股利2.9元及股票股利1.9元，董事長林丙輝表示，集保結算所多元業務持續增長，也推升2023年營收為新台幣91.6億元，每股純益（EPS）達8.28元。

今年為集保結算所成立35週年，林丙輝強調，今年週年慶以「集保35，守護幸福」為主題，並訂下三大發展願景，完善金融資產集保平台、引領金融服務數位創新及共推金融市場永續發展，透過公司核心價值與數位轉型，守護國人金融資產安全，與增進金融市場運作效率。

今年集保結算所秉持三大發展願景，持續研議多項市場數位化創新服務，推動跨界、跨業、跨境資料整合，辦理基金募集申報生效審查、完善境內基金集中清算平台服務、提供外國證券複委託保管及更多元便捷的股務數位服務。

此外，建置金融業碳排放申報平台，促進ESG資訊揭露品質及強化市場資安防護韌性等。

股利 集保結算所 願景

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