AI狂潮來襲 台股連7天盤中創高、譜6大亮點

AI狂潮來襲，激勵台股今天收在23209.54點新高，台股近期共寫下6大亮點，包括連7天創盤中新高、連3天收盤創高，金融指數、台積電、聯發科同登歷史天價，外資買超485.47億元居史上第7大。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今天盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，加上市場看旺台積電漲價效益，帶動ADR勁揚，激勵台積電在台股走勢連日創高，點燃台股AI狂潮。

台股今天終場指數收在23209.54點，上漲452.11點，漲幅1.99%，成交值至新台幣6033.44億元，加上櫃買市場1268.42億元，合計金額7301.86億，創5月31日以來最大量，呈現價量俱揚格局，顯示資金動能充沛。

AI熱潮襲向台股，為近期台股締造6大亮點，包括第一，台股指數今天分別以23275.3點、23209.54點，創盤中與收盤新高；第二，台股連日創高，已經是連續7天寫下盤中歷史高點紀錄，連續3天收盤創新高紀錄。

第三，金融類股指數分別以2015.38點及2009.57創下歷史盤中及收盤新高；顯示AI狂潮之下，法人對相對穩定的金融股也持續布局。

第四，台股近期指數飆漲，權值股成為推升指數的最大功臣，台積電、聯發科分別創下歷史新高；鴻海也創近17年新高，三大權值股大幅度貢獻指數衝高。

台積電因漲價效應激勵，今天延續勁揚格局，盤中大漲41元，再寫984元新天價；收盤則上漲38元，收在981元，漲幅4.03%，盤中與收盤價位均寫歷史新紀錄，外資今天也買超台積電1萬2775張。

鴻海今天盤中攻高208元，終場收在203元，漲2.27%，再度衝破200元關卡，達到「郭董退休價」，並創近17年高價；聯發科收在1485元，也創歷史新高。

第五，台股近期已有「17千金股」出列，市場將關注台積電、重電股華城近日是否有望成為第18、19檔千金股。

根據投顧提供資料，外資及陸資今天買超485.47億元，買超金額為台股史上第7大，也成為第六大亮點。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股近期指數飆漲，受惠權值股拉抬，其中台積電成為飆股，主要受惠漲價效應及市場看好明年成長力道，股價直逼千元大關，聯發科、鴻海、廣達也大漲貢獻指數。

他表示，在台股出現帶量中長黑K線之前，都可以用強勢多頭格局解讀台股，而台股主要還是受惠AI、半導體高唱主旋律，帶動基本面多頭走勢；而時序進入6月，迎接下半年旺季的手機蘋概股也開始勁揚，搭配其他非電子，如航運族群、重電股輪動。

觀察國際局勢，他表示，投資人仍看好美國今年還是有可能降息，將挹注資金繼續回流台股，這樣的市場期待沒有改變，後續也要持續觀察通膨數據和就業報告。