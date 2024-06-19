00713成分股調整出爐 分手鴻海、仁寶等15檔

高股息ETF規模第七大的元大台灣高息低波（00713）半年度成分股調整出爐！新增、刪除各15檔，換股檔數比例為30%，相關變動將自6月19日交易結束後生效（6月20日起生效），本次主要調節AI股，轉進金融股。

00713規模為771.86億元，追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數，成分股將納入亞泥、三陽工業、億光、漢唐、長榮航、京城銀、新產、統一證、華南金、中信金、聯詠、中磊、中租-KY、中鼎、裕融；成分股刪除中碳、長榮鋼、汎德永業、光寶科、鴻海、仁寶、京元電子、榮運、日月光投控、臻鼎-KY、瀚宇博、台郡、啟碁、群電、至上。

00713指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比、公司本業獲利穩健度與獲利能力進行評估，於半年度調整時審視基本面是否跟上股價，確保成分股具有長期投資的潛力。面對AI概念股自2023年以來的上漲，00713追蹤指數持續進行獲利了結調整，朝具業績題材表現的各類股分散布局，大幅挹注已實現資本利得，提升未來潛在配息能力。

本次調整後，00713追蹤指數本益比（PE）將由17.0倍降至15.7倍、代表經營效率的股東權益報酬率（ROE）從12.5%提升到13.3%，反映00713持續聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股進行配置。

至6月18日00713 最新淨值59.21元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達26.71元，為高股息 ETF 最高，未來高機率進入資本利得高度配發期，也就是帳上已實現資本利得將持續配出，這在台股衝上23,000點，多數個股殖利率下滑的環境中，相對具備穩定配發高股息基礎。

00713過去領先市場選股實績包括：2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股，隨後AI概念股飆漲；2023年6月於相對高檔位置獲利了結，降低7月下旬AI概念股修正衝擊。本波台股自16,000點上攻過程，亦持續將持股朝基本面佳的權值股調整，突顯高息低波特色。

以00713成分股與規模500億元以上之高股息ETF相比，在檔數重複或是與成分股重疊比率程度皆僅在二至三成，顯示00713低波動選股有效與其他高股息ETF有所區隔，降低齊跌風險。在此策略下，00713近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬，提供投資人在多檔ETF配置時的風險分散性。