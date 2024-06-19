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台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

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外資買超485億元為歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股19日再創歷史新高，一度漲至23,275.3點，終場收在23,209.54點，大漲452.11點，漲幅1.99%，成交量放大至6,033.45億元，三大法人買超495.06億元。外資買超485.47億元，為今年第三大單日買超金額，也是歷史第七大紀錄。而外資買超最多的是元大台灣價值高息（00940），買超超過5萬6千張。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超485.47億元，投信買超40.92億元，自營商賣超（合計）31.32億元，其中自營商（自行買賣）買超36.13億元，自營商（避險）賣超67.46億元。

外資今日買超485.47億元，超越5月16日的483.78億元，創下今年來第三大紀錄，排在前面的分別是2月15日的562.57億元，第一的則是1月19日的801.69億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、國泰永續高股息、廣達、群益台灣精選高息、新光金、英業達、鴻海、復華台灣科技優息和玉山金。

買超張數前十名中，高股息ETF就占了五檔，外資自6/3以來天天買超00940，今日股價上漲1.48%，收在10.29元，為上市以來新高。外資今買超00940共56,304張，買超00939共46,768張，買超00878共37,880張，00919獲外資買超30,054張，並買超00929共19,733張。

個股中外資買超最多張數的為廣達，大買35,539張，其次為新光金29,760張，第三名為英業達21,820張。外資今也回頭買超鴻海19,843張，連兩天買超台積電，大買逾1萬2千張，台達電也獲外資買超超過1萬2千張。

00940目前前十大成分股為聯電（6.03%）、長榮（5.49%）、中信金（5.15%）、聯詠（5.11%）、和碩（4.1%）、華碩（3.96%）、日月光投控（3.91%）、長榮航（3.9%）、聯發科（3.8%）、玉山金（3.78%）。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是復華富時不動產、建漢、力積電、華南金、宏碁、康舒、中石化、群益科技高息成長、元大台灣高息低波、亞泥。

ETF 外資 自營商

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