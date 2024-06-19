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沒有人人雨露均霑！台股創新高 但下跌家數超過1千家

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股19日再創歷史新高，上漲452.11點，收在23,209.54點，漲幅1.99%，站上2萬3千點大關，光台積電（2330）、聯發科（2454）、廣達（2382）、鴻海（2317）等七家公司就貢獻大盤460點，但櫃買指數卻翻黑收跌，共有逾1千家下跌，5檔摜入跌停板，沒有參與到指數創高行情。

台股在權王台積電的帶動下，屢屢刷新紀錄，今日再度大漲逾400點，有15家個股攻上漲停板，不過不是人人都跟上這波創高行情，仍有5家摜入跌停板，分別為羅昇、天二科技、光聖、欣厚-KY和桓達。

櫃買指數則開高走低，收在268.48點，小跌0.14%。根據CMoney統計，今日共有577家上漲，162家平盤，1,098家下跌，儘管台股創新高，但都由科技權值股帶動，大多數個股並沒有跟著上漲。漲多的機器人股大多下跌，羅昇跌停收78.4元，穎漢大跌9%，昆盈也下跌逾7%。

台積電供應鏈股則有漲有跌，其中先前飆漲的精材下跌逾6%，收168元，摜破5日線；萬潤也下跌超過3%，不過弘塑、光洋科上漲逾2%，辛耘小漲逾1%。

今日下跌的族群有塑膠、電機機械、電器電纜、生技醫療、玻璃陶瓷、造紙、鋼鐵、橡膠、光電、網通、觀光、綠能環保、數位雲端、運動休閒和居家生活。32大類中有15類下跌，17類上漲，其中半導體漲勢最強，其次為電腦周邊。

台積電 櫃買指數

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