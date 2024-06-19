台股頻創新高 法人坦承預測高點難度增加

台股今天大漲452.11點，收在23209.54點，續創歷史新高。群益投顧總經理范振鴻直呼，「上週才做的高點預測，又準備要上調」；凱基投顧董事長朱晏民認為，過去台股本益比20倍就是天花板，這一波已衝破天花板升到21倍，但好像還停不下來。

群益投顧、凱基投顧今天同步舉行下半年投資展望記者會或說明會。范振鴻表示，為了今天的投資展望說明會，群益投顧上週定調，第3季台股指數預測區間落在21000點至23500點；但這一週實在跳太快，今天盤中台股一度大漲超過500點，最高衝上23275.30點，高點目標又快要達陣，可能又得上調。

范振鴻分析，這波台股上漲，主要集中在少數幾檔權值股身上，包括台積電、鴻海、聯發科和廣達等4大權值股，目前占台股權重就高達45%。

綜觀全球半導體代工產業，現在台積電獨強，完全沒有人能搶他的地位，因此本益比不斷上修。另外，台積電美國存託憑證（ADR）在美股流動性不算高，在資金簇擁下，ADR上漲，回頭又把在台股掛牌的台積電股價拉上去。由於台灣現在是全世界唯一能把AI供應鏈上中下游串起來的市場，錢不斷進來，已經很難預測指數。

范振鴻認為，這波行情先看到8月中旬，美股通膨數據左右聯準會（Fed）9月會不會降息，到時候會比較明朗；另外，8月上市櫃公司密集除權息，也會影響集中市場指數約600點，同樣埋下變數。

朱晏民表示，台股本益比現在已經衝破歷史天花板，但因台積電占台股權重實在太大，1家公司足以左右台股指數，高點已經很難說。

朱晏民觀察，現在台股「只有AI好，其他都不好」，整個市場有點失衡。投資人對於AI股的期待已經相當高，「市場熱到這種程度，該放個暑假？」

朱晏民提醒投資人，還是要居高思危，建議轉住低基期、低評價的次族群進行布局。例如AI題材從雲端AI轉到邊緣AI身上，包括AI PC，以及蘋果最近發表全新的Apple Intelligence功能，僅A17 Pro和M1以上晶片機型適用。

他指出，蘋果iPhone手機出貨已連3年衰退，現在新iPhone將導入新的AI功能，而且是真的將AI落地在大家手邊的裝置上，有機會引爆iPhone新一波換機潮，國內蘋概股將受惠，有機會接棒。