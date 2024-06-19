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台股上漲452點 三大法人買超495億元
台積電（2330）今日再度跳空大漲，台股19日跳空開高，一度漲至23,275.3點，終場收在23,209.54點，大漲452.11點，漲幅1.99%，成交量放大至6,033.45億元，三大法人買超495.06億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超485.47億元，投信買超40.92億元，自營商賣超（合計）31.32億元，其中自營商（自行買賣）買超36.13億元，自營商（避險）賣超67.46億元。
台積電今再度站上新高價位，達到981元，漲幅4.03%，聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）也都創下歷史新高，聯發科上漲80元，收1,485元，漲幅5.69%。AI伺服器代工族群中廣達、緯穎表現亮眼，廣達收在316元，漲幅超過8%；緯穎大漲超過9%，收2,965元，邁向三千元大關。
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