台積電力拱台股衝關爆大量且大漲452點 大盤收2萬3209點再創紀錄

台積電一舉將台股大盤拱過2萬3千點大關，台積電股價19日開高走高，拉出長紅K，以每股981元收盤，大漲38元，漲幅4.3％，盤中還一度衝上984元，收盤與盤中都再寫歷史紀錄。台股大盤指數水漲船高，大漲452點，漲幅1.99％，以2萬3209點收盤，盤中最高來到2萬3275點，雙雙再刷新高，成交量放大到6033億元。

台股多頭超狂熱，台積電股價不斷推高，就看何時成為千金股，市值已突破25兆元，19日盤中寫下984元新高，帶動聯發科（漲5.69％）、廣達（漲8.59％）、緯穎（漲9.41％）、日月光（漲4.68％）等AI概念股強漲。

資深分析師許博傑表示，19日台指期結算，拉高到最高點結算，長紅大量的大量，提醒投資人留意過熱風險，目前看起來台積電1000元就比較危險了，千元關卡價可能來回震盪劇烈。

許博傑提醒投資人，留意台積電的價量警訊，價的部分，K線留下很長的上影線，或是開高走低爆大量，當成交量爆出12萬張或是15萬張，就是很明顯的警訊。

台股成交量也一反常態，19日成交量出現6千億元以上的大量，許博傑表示，先前台股大盤上漲時，交易量維持在4、5千億元，指數慢慢穩定走揚，但今天爆量大漲，籌碼會開始混亂，這是投資人要小心的地方。