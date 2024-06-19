快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電力拱台股衝關爆大量且大漲452點 大盤收2萬3209點再創紀錄

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股近期不斷創高刷新紀錄，今天台指期拉高結算。圖為示意圖。／聯合報系資料照片
台股近期不斷創高刷新紀錄，今天台指期拉高結算。圖為示意圖。／聯合報系資料照片

台積電一舉將台股大盤拱過2萬3千點大關，台積電股價19日開高走高，拉出長紅K，以每股981元收盤，大漲38元，漲幅4.3％，盤中還一度衝上984元，收盤與盤中都再寫歷史紀錄。台股大盤指數水漲船高，大漲452點，漲幅1.99％，以2萬3209點收盤，盤中最高來到2萬3275點，雙雙再刷新高，成交量放大到6033億元。

台股多頭超狂熱，台積電股價不斷推高，就看何時成為千金股，市值已突破25兆元，19日盤中寫下984元新高，帶動聯發科（漲5.69％）、廣達（漲8.59％）、緯穎（漲9.41％）、日月光（漲4.68％）等AI概念股強漲。

資深分析師許博傑表示，19日台指期結算，拉高到最高點結算，長紅大量的大量，提醒投資人留意過熱風險，目前看起來台積電1000元就比較危險了，千元關卡價可能來回震盪劇烈。

許博傑提醒投資人，留意台積電的價量警訊，價的部分，K線留下很長的上影線，或是開高走低爆大量，當成交量爆出12萬張或是15萬張，就是很明顯的警訊。

台股成交量也一反常態，19日成交量出現6千億元以上的大量，許博傑表示，先前台股大盤上漲時，交易量維持在4、5千億元，指數慢慢穩定走揚，但今天爆量大漲，籌碼會開始混亂，這是投資人要小心的地方。

台積電 台股成交量

延伸閱讀

台「科技七雄」貢獻大盤指數460點 比今日漲點還多

台積電（2330）大漲沒什麼好羨慕！ 肥羊「金控擁百年壽命」：中信金（2891）也很驚人

台積電賺破百萬⋯他卻狠心賣了！網笑曝「今年最大風險」是這3字

五路資金點火 台股再攀高…法人：指數將震盪盤堅

相關新聞

台股上漲452點 三大法人買超495億元

台積電（2330）今日再度跳空大漲，台股19日跳空開高，一度漲至23,275.3點，終場收在23,209.54點，大漲4...

台積電力拱台股衝關爆大量且大漲452點 大盤收2萬3209點再創紀錄

台積電一舉將台股大盤拱過2萬3千點大關，台積電股價19日開高走高，拉出長紅K，以每股981元收盤，大漲38元，漲幅4.3...

台股「科技七雄」貢獻大盤指數460點 比今日漲點還多

台股19日再創歷史新高，上漲452.11點，收在23,209.54點，漲幅1.99%，其中光是台積電（2330）、聯發科...

台股站上23,200點 狂飆452點收23,209點 台積電收981元、漲38元

台股19日開高走高，盤中最高23,275.30點，收盤指數23,209.54點，漲452.11點、漲幅1.99%，成交金...

金融指數盤中突破2,000點大關 創34年新高

台股19日大漲近400點，除了權王台積電創新高，金融股也在今日盤中突破2,000點關卡，指數最高來到2,013.61點，...

緯穎成股后 盤中大漲逾7% 創下歷史新高

台股19日在台積電（2330）等大型科技權值股的帶領下，再創歷史新高，在AI熱潮下，不僅台積電頻頻創新高，鴻海（2317...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。