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台股「科技七雄」貢獻大盤指數460點 比今日漲點還多
台股19日再創歷史新高，上漲452.11點，收在23,209.54點，漲幅1.99%，其中光是台積電（2330）、聯發科（2454）、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）7家公司就貢獻大盤指數460點，比今日漲點還多，台積電一家則貢獻超過300點。
台股今日在7家科技權值股的上漲帶動下，再度創下歷史新高，台積電大漲4.03%，上漲38元，收在981元，朝千元挺進；聯發科上漲80元，收1,485元，漲幅5.69%；廣達收在316元，漲幅超過8%；鴻海收203元，上漲逾2%；台達電收367元，漲幅逾5%，緯穎大漲超過9%，收2,965元，邁向三千元大關；日月光投控收179元，漲幅逾4%。
其中台積電、聯發科、廣達、緯穎、日月光投控皆創歷史新高，台積電今年以來一路狂飆，已上漲65%，漲勢驚人，統計今年以來聯發科共上漲46%，廣達上漲達4成，緯穎漲幅62%，日月光投控上漲32%。
七雄中鴻海漲勢最兇悍，高達94%，為七雄中第一名，台達電則漲幅最小，今年至今上漲17%。
台積電大漲，市值也同樣激增，市值衝達25.44兆元，鴻海市值來到2.8兆，聯發科市值為2.3兆元，廣達1.2兆，位居台股市值前四大。
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