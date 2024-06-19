台積電登高一呼 台股狂漲452點收23209點創高
台積電登高一呼，盤中寫下984元新天價，帶動聯發科、廣達、緯穎等AI概念股強漲，鴻海以203元作收，台股一度狂漲517點，觸及23275.3點新高，終場上漲452.11點，收在23209.54點，同樣刷新收盤紀錄。
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今天盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，加上市場看旺台積電漲價效益，帶動ADR勁揚，台積電在台股走勢也輪番創高。
台股加權指數今天開盤不到10分鐘，指數就首度飛越23000點大關，午盤一度狂漲517點，觸及23275.3點，續創盤中新高點。
台股終場指數收在23209.54點，上漲452.11點，漲幅1.99%，成交值至新台幣6033.44億元。電子股漲2.8%，金融股漲0.5%，櫃買指數收黑，下跌0.14%。
觀察盤面焦點，台積電受惠漲價效應，今天延續勁揚格局，盤中大漲41元，再寫984元新天價，收盤則上漲38元，收在981元，漲幅4.03%，盤中與收盤價位均寫新紀錄。
鴻海漲4.5元收在203元，漲2.27%，再度衝破200元關卡，達到「郭董退休價」，並創近17年高價，聯發科收盤價1485元創歷史新高，漲5.69%；台達電收盤上漲5.46%。
受惠AI伺服器利多，廣達今天盤中股價飆升，收漲8.59%達316元，突破300元大關，緯穎大漲逾9%，緯創也漲3%左右，技嘉、英業達漲幅皆逾2%。
台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股近期指數飆漲，受惠權值股拉抬，其中台積電成為飆股，主要受惠漲價效應，以及市場看好明年成長力道，股價直逼千元大關，聯發科、鴻海、廣達也大漲貢獻指數，AI持續擔綱台股主旋律，帶動基本面多頭強勁格局。
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