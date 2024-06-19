快訊

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

台積電登高一呼 台股狂漲452點收23209點創高

中央社／ 台北19日電

台積電登高一呼，盤中寫下984元新天價，帶動聯發科、廣達、緯穎等AI概念股強漲，鴻海以203元作收，台股一度狂漲517點，觸及23275.3點新高，終場上漲452.11點，收在23209.54點，同樣刷新收盤紀錄。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今天盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，加上市場看旺台積電漲價效益，帶動ADR勁揚，台積電在台股走勢也輪番創高。

台股加權指數今天開盤不到10分鐘，指數就首度飛越23000點大關，午盤一度狂漲517點，觸及23275.3點，續創盤中新高點。

台股終場指數收在23209.54點，上漲452.11點，漲幅1.99%，成交值至新台幣6033.44億元。電子股漲2.8%，金融股漲0.5%，櫃買指數收黑，下跌0.14%。

觀察盤面焦點，台積電受惠漲價效應，今天延續勁揚格局，盤中大漲41元，再寫984元新天價，收盤則上漲38元，收在981元，漲幅4.03%，盤中與收盤價位均寫新紀錄。

鴻海漲4.5元收在203元，漲2.27%，再度衝破200元關卡，達到「郭董退休價」，並創近17年高價，聯發科收盤價1485元創歷史新高，漲5.69%；台達電收盤上漲5.46%。

受惠AI伺服器利多，廣達今天盤中股價飆升，收漲8.59%達316元，突破300元大關，緯穎大漲逾9%，緯創也漲3%左右，技嘉、英業達漲幅皆逾2%。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股近期指數飆漲，受惠權值股拉抬，其中台積電成為飆股，主要受惠漲價效應，以及市場看好明年成長力道，股價直逼千元大關，聯發科、鴻海、廣達也大漲貢獻指數，AI持續擔綱台股主旋律，帶動基本面多頭強勁格局。

台積電 台股

延伸閱讀

台股站上23,200點 狂飆452點收23,209點 台積電收981元、漲38元

台積電賺破百萬⋯他卻狠心賣了！網笑曝「今年最大風險」是這3字

台積電ADR勁揚逾1％ 日月光漲勢更猛

五路資金點火 台股再攀高…法人：指數將震盪盤堅

相關新聞

台股站上23,200點 狂飆452點收23,209點 台積電收981元、漲38元

台股19日開高走高，盤中最高23,275.30點，收盤指數23,209.54點，漲452.11點、漲幅1.99%，成交金...

台股早盤勁揚逾200點站上23,000點 台積電漲17元衝達960元

台股19日開盤漲101.02點，開盤指數22,858.45點，早盤漲逾200點站上23,000點；台積電（2330）以9...

金融指數盤中突破2,000點大關 創34年新高

台股19日大漲近400點，除了權王台積電創新高，金融股也在今日盤中突破2,000點關卡，指數最高來到2,013.61點，...

緯穎成股后 盤中大漲逾7% 創下歷史新高

台股19日在台積電（2330）等大型科技權值股的帶領下，再創歷史新高，在AI熱潮下，不僅台積電頻頻創新高，鴻海（2317...

00939歷經92天終於再見「15」字頭 網友歡呼回來了

台股漲不停，終於帶動兩檔巨量級高股息ETF雙雙回到發行價之上。繼元大臺灣價值高息（00940）收復發行價10元後，統一台...

台股基金大增百億、規模創新高 這家業者貢獻逾20億元最多

5月加權指數續創新高，帶動整體台股基金規模增胖至5,277億，同步刷新歷史記錄。根據投信投顧公會數據，近一月整體台股基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。