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台股站上23,200點 狂飆452點收23,209點 台積電收981元、漲38元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。聯合報系資料庫
台股。聯合報系資料庫

台股19日開高走高，盤中最高23,275.30點，收盤指數23,209.54點，漲452.11點、漲幅1.99%，成交金額6,033.44億元。反觀，櫃買指數開高走低，收跌0.1%。台積電（2330）收981元、漲38元。台股與台積電雙雙再創歷史新高。

台股盤面上，半導體指數連續二日表現最為強勢、收漲3.5%。AI、伺服器等相關族群也集體強攻，尤其台積電盤中最高攻上984元，再度創下歷史新高。其它還包括：聯發科、緯穎、鴻海、廣明、智原、京元電子、日月光投控、祥碩、力成、聯鈞、世芯-KY、聯詠等表現強勢。

其中，市場期盼AI個人電腦（PC）下半年換機潮將起，AI PC相關的廣達、緯創、技嘉、英業達、華碩、仁寶、宏碁等，也集體走揚。

其它強勢族群還有，資訊服務的精誠、邁達特、訊連、敦陽科、資通等；電子零組件的銘鈺、楠梓電、晟太、台達電、群電、群光、南電等；水泥工業的亞泥、環泥、台泥等；化學工業的南寶、國精化、雙鍵、材料-KY、日勝化等；運輸族群的萬海、陽明、長榮、長榮航、華航、台航等，也紛紛走強。

展望台股後市，統一投顧分析，第一、輝達（NVIDIA）市值超越微軟成為全球，26日為輝達股東會，留意創辦人黃仁勳有望親自向股東釋出AI前景正向看法，有助資金持續聚焦AI供應鏈。

另外，台積電以實際行動落實庫藏股，預計斥資最高41億元。族群方面，盤面資金聚焦大型權值股、鴻家軍、IP矽智財、金融保險、記憶體等族群表現較強，包括鴻海、建漢、臻鼎-KY、M31、創意、國泰金、富邦金、華邦電、南亞科、創見等表現強勢。

AI 台積電

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