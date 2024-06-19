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金融指數盤中突破2,000點大關 創34年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股19日大漲近400點，除了權王台積電創新高，金融股也在今日盤中突破2,000點關卡，指數最高來到2,013.61點，漲幅0.52%。先前金融股只有在1990年站上2,000點以上，如今時隔34年再度重回2千點。

金融族群當中，統一證（2855）、旺旺保（2816）表現最為強勢，盤中大漲逾3%，京城銀（2809）上漲逾2%，元大金（2885）、台企銀（2834）、群益期（6024）、群益證（6005）等皆上漲超過1%。

14家金控5月稅後純益526.4億元，月減2.4%，但年增118%，累計2024年前5月金控獲利年增率上揚至94.5%，其中壽險為主金控獲利年增272%，高於銀行及證券為主金控，其獲利各年增23%及43%。

法人指出，目前市場預期下半年美國聯準會降息2碼，有助CS避險成本下降、債券評價收益及其他權益回升，6至8月也是壽險實現資本利得及認列現金股利高峰期，不過美國聯準會9月開始轉為降息循環後，美元指數轉弱，可能帶動今年壽險避險成本仍回到1%至1.5%較高水準。

金融股七家公司預定本周五（21日）召開股東會，除上海商銀為民營銀行，其餘六家都是公股金融機構，包括兆豐金、第一金、華南金、合庫金、彰銀與臺企銀。

美國聯準會 金融股

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