快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緯穎成股后 盤中大漲逾7% 創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股19日在台積電（2330）等大型科技權值股的帶領下，再創歷史新高，在AI熱潮下，不僅台積電頻頻創新高，鴻海（2317）也衝破200元大關，緯穎（6669）也創下歷史新高，一度衝達2,970元，進逼3,000元大關，盤中大漲逾7%，並成為新股后。

緯穎財務長陳昌偉先前在法說會中指出，預期AI伺服器相關營收在今年第4季可望超過整體營收的5成，今年第1季AI營收占比降至不到20%，主因為通用伺服器需求優於預期。

陳昌偉表示，進入AI加速運算時代，客戶對ASIC晶片需求提高，今年前五月AI營收來源以ASIC為大宗，目前新專案進度符合期待，且不只有一個客戶採用ASIC。

關於輝達最新Blackwell架構的AI伺服器出貨時程，陳昌偉透露，Blackwell家族系列產品將在第4季陸續出貨。

另外，全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜旗下的雲端服務Amazon Web Services（AWS）宣布，未來15年內將在台灣投資數十億美元，興建資料中心。法人看好亞馬遜在台啟動資料中心大投資，將引爆新一波伺服器拉貨潮，廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）等亞馬遜資料中心代工廠將迎來大單。

緯穎去年第4季、今年第1季受惠新產品NRE（一次性工程費用）收入占比提升，毛利率均衝破11%，並接連改寫單季新高。陳昌偉認為，隨著新品持續推進，NRE帶來的貢獻將是持續性的，並非曇花一現。

緯穎5月營收為247.6億元，月增12.73%，年增59.55%；前五月累計營收1,163.51億元，年增7.81%。第一季營收達696.28億元，稅後純益 47.07 億元，季增34%，年增42%，每股純益 26.92 元，創下新高。

AI 營收

延伸閱讀

五路資金點火 台股再攀高…法人：指數將震盪盤堅

來億-KY一上市就大漲106％！低調鞋王代工催生2匹黑馬 謝金河：2雙會跳舞的鞋子值得關注

緯穎、川湖 選中長天期

緯穎、嘉澤 權證四檔鍍金

相關新聞

台股早盤勁揚逾200點站上23,000點 台積電漲17元衝達960元

台股19日開盤漲101.02點，開盤指數22,858.45點，早盤漲逾200點站上23,000點；台積電（2330）以9...

金融指數盤中突破2,000點大關 創34年新高

台股19日大漲近400點，除了權王台積電創新高，金融股也在今日盤中突破2,000點關卡，指數最高來到2,013.61點，...

緯穎成股后 盤中大漲逾7% 創下歷史新高

台股19日在台積電（2330）等大型科技權值股的帶領下，再創歷史新高，在AI熱潮下，不僅台積電頻頻創新高，鴻海（2317...

00939歷經92天終於再見「15」字頭 網友歡呼回來了

台股漲不停，終於帶動兩檔巨量級高股息ETF雙雙回到發行價之上。繼元大臺灣價值高息（00940）收復發行價10元後，統一台...

台股基金大增百億、規模創新高 這家業者貢獻逾20億元最多

5月加權指數續創新高，帶動整體台股基金規模增胖至5,277億，同步刷新歷史記錄。根據投信投顧公會數據，近一月整體台股基金...

00918居三冠王 配息率、今年規模成長與6月受益人數成長排名前茅

據CMoney統計，高股息ETF 6月以來規模成長、受益人數淨增數與單次配息率分析，大華優利高填息30（00918）表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。