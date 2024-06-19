緯穎成股后 盤中大漲逾7% 創下歷史新高

台股19日在台積電（2330）等大型科技權值股的帶領下，再創歷史新高，在AI熱潮下，不僅台積電頻頻創新高，鴻海（2317）也衝破200元大關，緯穎（6669）也創下歷史新高，一度衝達2,970元，進逼3,000元大關，盤中大漲逾7%，並成為新股后。

緯穎財務長陳昌偉先前在法說會中指出，預期AI伺服器相關營收在今年第4季可望超過整體營收的5成，今年第1季AI營收占比降至不到20%，主因為通用伺服器需求優於預期。

陳昌偉表示，進入AI加速運算時代，客戶對ASIC晶片需求提高，今年前五月AI營收來源以ASIC為大宗，目前新專案進度符合期待，且不只有一個客戶採用ASIC。

關於輝達最新Blackwell架構的AI伺服器出貨時程，陳昌偉透露，Blackwell家族系列產品將在第4季陸續出貨。

另外，全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜旗下的雲端服務Amazon Web Services（AWS）宣布，未來15年內將在台灣投資數十億美元，興建資料中心。法人看好亞馬遜在台啟動資料中心大投資，將引爆新一波伺服器拉貨潮，廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）等亞馬遜資料中心代工廠將迎來大單。

緯穎去年第4季、今年第1季受惠新產品NRE（一次性工程費用）收入占比提升，毛利率均衝破11%，並接連改寫單季新高。陳昌偉認為，隨著新品持續推進，NRE帶來的貢獻將是持續性的，並非曇花一現。

緯穎5月營收為247.6億元，月增12.73%，年增59.55%；前五月累計營收1,163.51億元，年增7.81%。第一季營收達696.28億元，稅後純益 47.07 億元，季增34%，年增42%，每股純益 26.92 元，創下新高。