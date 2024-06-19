00939歷經92天終於再見「15」字頭 網友歡呼回來了

台股漲不停，終於帶動兩檔巨量級高股息ETF雙雙回到發行價之上。繼元大臺灣價值高息（00940）收復發行價10元後，統一台灣高息動能（00939）19日終於在開盤3分鐘後回升至發行價15元之上，這是統一台灣高息動能在3月20日掛牌日後，歷經92天終於再見15元，讓投資人開心歡呼「939回來了」。

統一台灣高息動能、元大臺灣價值高息是3月時募集的兩檔巨嬰級高股息ETF，上市前分別募集531億元、1,752億元。惟受到掛牌時台股進入震盪，3月20日掛牌的統一台灣高息動能當天還收在15.39元發行價之上，但隔天起即跌破15元，到今天早上才再度看到「15」字頭，而元大臺灣價值高息4月1日掛牌後，直至6月13日以10元作收，才回到發行價之上。

等待多時終於看到統一台灣高息動能重見「15」字頭，網友歡呼「939回來了」、「不要再罵了」，也有網友惋惜地說「沒有便宜價了」。