AI 帶動亞洲科技股上漲 定期定額布局為宜

AI熱潮持續發酵，美股在科技股帶動下，四大指數近期全面收漲，那斯達克、S&P 500指數再登歷史新高，AI會催化半導體持續成長並帶動各國科技業發展，持續雙位數成長的向上循環周期預計可延續至2025年。在此同時，由AI半導體所引發的電力需求，也帶動相關族群拉出一段不小的漲幅。

統一投信研究團隊表示，半導體產業與能源關係是相互依存的，AI運算、數據中心運作及其它數位服務業者營運都需要大量電力。在美國電網系統老舊以及效能低落之下，長期被低估的韓國電機類股及韓國電力公司受惠極大，獲利具想像空間，因此成為韓股今年迄今漲幅最大的族群之一。半導體產業的戰略重要性與技術基礎帶來了巨大的機會，將會是未來成長的關鍵驅動力。

以晨星統計顯示，統一新亞洲科技能源基金在各期間表現皆大幅領同類基金平均。該基金布局在美國與台灣相關AI供應鏈、日本半導體和韓國電機設備等具有競爭優勢產業，以績優成長股搭配具爆發力的景氣循環股。投資人可以多加利用定期定額方式布局統一新亞洲科技能源基金，既能掌握主流輪動商機，又能有效分散產業，也能降低單一市場風險，讓投資組合更穩健。