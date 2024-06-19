台股基金大增百億、規模創新高 這家業者貢獻逾20億元最多

5月加權指數續創新高，帶動整體台股基金規模增胖至5,277億，同步刷新歷史記錄。根據投信投顧公會數據，近一月整體台股基金規模增加103.53億，增幅2％。台股規模增加最多的基金公司為統一投信，近一月增加21.11億至694.92億，增幅達到3.13%，高於整體台股基金。

而在COMPUTEX盛會激勵下，近日加權指數首度突破22,000點大關，持續為台股基金規模帶來貢獻，6月17日統一投信台股基金規模已超過700億。

據統計至5月底數據，以個別基金來看，統一投信旗下10檔台股基金中，統一奔騰基金規模成長最多，近一月增加9.18億至176.17億元，也是全市場規模增額第二大台股基金，同為百億等級的統一大滿貫基金，近一月規模也增加3.03億至111.11億。對統一投信基金規模成長貢獻良多的還有統一全天候基金，近一月規模增加3.46億至80.51億。這檔基金作為投信股票型基金淨值王，6月17日淨值達到325.76元，相較發行時的10元，已成長超過30倍。

拉長時間至一年，整體台股基金規模成長940.5億，增幅達21.69%，貢獻最多的基金公司仍為統一投信，近一年規模增加269.21億，佔全市場規模增額約3成。統一投信近一年規模大增63.24%，除了由統一奔騰、黑馬、大滿貫及全天候基金等舊基金帶動外，去年9月成立的統一台灣高息優選基金也帶來巨大貢獻。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，雖然短線上股市可能因市場對聯準會降息預期變化，呈現區間震盪，但上市櫃企業基本面穩健，今明兩年的獲利成長動能上升，科技業景氣從AI 伺服器，逐步擴散到AI終端，而包括金融、原物料、營建及航運等傳產族群，獲利也進入上修過程，使台股長線仍不看淡。

陳釧瑤表示，台股高檔震盪，選股將著重低基期、低本益比的個股。因盤勢呈現類股輪動，產業方面以電子股為主軸，搭配傳產類股間輪動換股。看好AI伺服器、半導體（IC 設計/服務/設備），Apple新規格與供應比重提升相關供應鏈、電子書/電子紙，傳產則看好金融、航運、航空、紡織、汽車及綠能等類股。