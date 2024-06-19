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00918居三冠王 配息率、今年規模成長與6月受益人數成長排名前茅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

據CMoney統計，高股息ETF 6月以來規模成長、受益人數淨增數與單次配息率分析，大華優利高填息30（00918）表現都排在首位。成分股上漲與投資人買進的帶動下，00918的18日收盤價再創下掛牌以來的新高價，收在26.12元。

大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，投資高股息商品，應該有幾個觀察重點：是否填息、配息是否穩定，以及計算配息率。滿足前述因素，才有機會真正領到配息，而不是左手換右手。由於00918在指數篩選流程中不僅考量了企業營利狀況、歷史配息率，同時也將歷史至多15次的填息狀況納入，才能讓這檔ETF自掛牌以來穩健成長，也逐漸受到投資人的青睞。不僅6月規模突破300億元大關，受益人數也突破11萬人。此外，由於成分股遍布於電子、金融與傳產等多元產業，因此自五月起由航運與半導體帶動的漲幅，00918也有亮眼表現，近兩日收盤價均創下掛牌以來的新高價，但6月單次的配息率仍具有吸引力。

展望後市，郭修程表示，由於AI已經是長線趨勢，由趨勢而帶動的半導體供應鏈表現將可望持續。儘管大盤位於高點震盪難免，但相關供應鏈仍具有投資價值。此外，金融股、航運、海運或紡織等傳產股，因估值較低仍值得投資人關注。加上除權息旺季行情，若想參與又沒有時間研究個股，透過高股息ETF一手掌握多元產業的配息機會，也是一個相對有效率的方法。

配息 高股息

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