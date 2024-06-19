台股早盤勁揚逾200點站上23,000點 台積電漲17元衝達960元

台股19日開盤漲101.02點，開盤指數22,858.45點，早盤漲逾200點站上23,000點；台積電（2330）以953元開盤、漲10元，一度衝上960元，大漲17元。

凱基投顧分析，台股周二（18日）開高走高、再收紅K棒，續創歷史新高，惟台股短線正乖離已大，目前與20日均線正乖離達4.4%，已經進入今年以來的警戒區域，日KD指標亦來到高檔超買區，台股漲多仍有震盪風險。

不過，短中期均線多頭排列，周二成交金額能亦未見明顯失控，預料震盪回檔空間有限，短期5、10日均線將具支撐，台股短中多格局不變。

觀察台股盤面結構，電子類股續創新高，權值股持續走多，個別族群聚焦半導體設備、半導體封測、IC設計、CPO相關、記憶體相關、被動元件；金融保險強勢整理，隨時有機會加入輪動；非金電聚焦電機機械、汽車零組件、航空。

美國股市周二（18日）四大指數全數收漲，標普500、那斯達克與費半指數都再創新高。四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,834.86點，漲56.76點、漲幅0.1%；S&P500指數漲0.2%；那斯達克指數漲0.03%；費半指數漲1.3%。

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）超越微軟，成為全球市值最高企業。根據彭博資訊數據，輝達18日收盤股價大漲3.5%，市值達到3.34兆美元，超越微軟的3.22兆美元。

輝達首度登上全球市值最高企業的龍頭寶座。一位看漲分析師預測，輝達未來一年的市值將從約3.3兆美元攀向近5兆美元。高通、ARM（安謀）和美光漲幅在2.1%-8.7%之間，其中美光創下歷史新高。

倫敦證券交易所集團的FedWatch顯示，最新數據消息公布後，市場略微提高了對聯準會今年降息兩次的押注，儘管聯準會官員最近的預測是只降息一次。

三大法人昨日買超195.9億元。外資期貨淨空單減少254口至12,938口，現貨由賣轉買、買超181.1億元，期現貨同步偏多操作。投信連三買、買超30.8億元；自營商連二賣、賣超16.0億元。八大公股行庫買轉賣、賣超23.1億元。

統一投顧表示，選擇權未平倉部分，6月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升400點至22,600點，買權最大未平倉仍為22,700點，最大OI區間上移，趨勢偏多。期貨方面，外資夜盤加碼1,409口空單，日盤則減碼2,492口空單，未平倉淨空單降至-15,104口；十大特定法人減碼799口空單至-8,961口。