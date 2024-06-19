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輝達市值居冠、台積電ADR大漲 法人：台股衝23000點

中央社／ 台北19日電

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今天盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，台積電ADR收盤勁揚1.38%，法人指出，台股蓄勢攻堅23000點，但第2季以來指數連日創高，單季漲幅至今已高達12.1%，必須居高思危。

在台積電帶動下，台股18日加權指數盤中衝上22787.67點、續創歷史新高，終場大漲260.9點，收在22757.43點，也續創收盤新高。台積電盤中觸及950元新天價，收在943元，雙創歷史新高紀錄。

外資及陸資18日轉為買超新台幣178.33億元，加碼航空族群及金融類股，並回補台積電6809張。

觀察美股走勢，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今天盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，率標普500指數再創新高，美股4大指數收紅。

道瓊工業指數終場上揚56.76點，或0.15%，收在38834.86點。標準普爾500指數小漲13.80點，或0.25%，收在5487.03點。以科技股為主的那斯達克指數微漲5.21點，或0.03%，收在17862.23點。費城半導體指數挺升77.03點，或1.35%，收在5765.13點。

台積電ADR勁揚1.38%，報每股179.69美元，盤中一度大漲逾4%，觸及184.86美元新天價。

法人指出，在輝達市值超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，以及台積電ADR大漲激勵之下，台股蓄勢攻堅23000點，但台股在進入第2季以來，加權指數就不斷創高，單季漲幅至今已高達12.1%，近日不少短線漲多個股出現大幅拉回、甚至跌停的現象，投資必須居高思危，留意概念股趨勢與題材。

台積電 台股

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