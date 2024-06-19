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台股多頭氣盛 半導體三王站上新高價

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（18）日股價與市值再寫新猷，半導體權值股同步喊衝，手機晶片一哥聯發科（2454）與全球最大半導體封測廠日月光投控（3711）分別以1,405元、171元收市，都改寫收盤新高價。「半導體三王」強勢表態，透露台股多頭氣盛。

聯發科昨天股價開低走高，終場以當日最高價1,405元收市，改寫歷史天價，上漲25元或1.81%，市值增至2.24兆元。日月光投控以盤下開出後，買盤積極進駐，終場收171元，上漲4元或2.39%，市值為7,511.2億元。日月光投控昨天收盤價為歷史收盤新高價，蓄勢挑戰3月8日盤中天價177元。

外資買盤是引動聯發科與日月光投控昨天股價揚升的重要推手。外資昨天買超聯發科232張， 並買超日月光投控3,314張。

就基本面來看，聯發科與日月光投控都對後市正向看待。聯發科執行長蔡力行日前表示，會在運算方面投資，創造未來新的營收與獲利，在車用、特殊應用IC（ASIC）、安謀（Arm）架構運算等方面，都有很好的進步，有信心未來三、五年將有很好的成長。

日月光投控日前喊出「所有應用都將從底部復甦」，AI、高效能運算（HPC）領域持續強勁成長，增幅更高於其他應用，以業務來看，較看好今年封測業務表現，預期產能利用率會提升至60%以上並持續回升，帶動封測業務的毛利率回升到24%至30%區間。

日月光 聯發科

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